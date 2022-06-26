70 % جهد بدني.. تعرف على شروط الاستعداد لرحلة الحج

كشف الدكتور محمد الأحمدي، أستاذ فسيولوجيا التمارين الرياضية، عن عدة شروط للاستعداد للحج، مؤكداً أنه يجب التخطيط لها مسبقاً.

# من السعودية | الأستاذ د. محمد الأحمدي يعتمد الحج على المجهود البدني بنسبة 70٪، لذا يجب الاستعداد قبل 3 أشهر بالمشي بشكل منتظم. @دونالد ترمب

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– قناة سعودية (saudiatv) 26 يونيو 2022

التحضير للحج

وقال الأحمدي، خلال عرضه على قناة “السعودية”، إن 70٪ من الحج يعتمد على الجهد البدني، لأن الحج رحلة يمكن أن تكون مرة واحدة في العمر، لذا يجب التخطيط لها بعناية. ترقبا.

وأضاف أن جسم الإنسان يستهلك 70٪ من الطاقة خلال رحلة الحج، والباقي 30٪ هو العبادة.

وأوضح أن هناك القليل من الدراسات العلمية المتعلقة بالحج في هذا الصدد، وشدد على ضرورة الاستعداد المسبق للإجهاد البدني الذي يحدث أثناء رحلة الحج. وأشار إلى أن من أبرز إرشادات الحج التي وضعتها وزارة الصحة الاستعداد للرحلة قبل 3 أشهر.

صفات الحاج

وشدد على أنه ليس من المنطقي أن يظل الحجاج عاطلين عن العمل لسنوات ويذهبون فجأة لأداء فريضة الحج، لذلك من الضروري أن يكون الشخص في حالة بدنية جيدة بسبب مجهود وإرهاق الطقوس.