70 مليون جنية شرط الثنائي الأجنبي للرحيل عن الأهلي

الاهلي

وشهدت الساعات الماضية أزمة جديدة في النادي الأهلي بسبب الثنائي الأجنبي الجنوب أفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميشوني، بعد أن رفضا الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء أثناء التعاقدات الصيف المقبل.

بيرسي تاو وميكيسوني يريدان إتمام بقية تعاقدهما مع الأهلي ورفض المغادرة، حيث يأملان في الحصول على باقي مستحقاتهما المالية قبل المغادرة، الأمر الذي سيؤدي إلى أزمة كبيرة داخل الفريق الأحمر بإبرام صفقات جديدة.

يرتبط لويس ميكيسوني بالنادي الأهلي بعقد لمدة 3 سنوات مقبلة، فيما يستمر عقد المهاجم الأفريقي مع العبقري الأحمر موسمين، حيث يحصل الأول على 400 ألف دولار في الموسم، بينما يحصل الثاني على مليون و 250 ألف دولار في الموسم الواحد،

تلقى الثنائي الأجنبي العديد من العروض القوية مؤخرًا لمغادرة النادي الأهلي في الصيف المقبل ميركاتو، لكن اللاعبين فاجأوا مسؤولي ريد كاسل برغبتهم الشديدة في الاستمرار وإتمام العقد مع النادي.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

من ناحية أخرى، يستعد الأهلي للمباراة القادمة ضد فاركو كلوب في الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2022.

يبدأ موعد مباراة الأهلي وفاركو يوم غد الأربعاء 2 أغسطس الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما سيبدأ اجتماع الجني الأحمر أمام فاركو الساعة 1000 بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الأهلي وفاركو ضمن مباريات الجولة المؤجلة من الجولة 21 من الدوري المصري.