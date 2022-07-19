70 % من المتحرشين بالأطفال من معارفهم

أكد المختصون أن 70٪ من المتحرشين بالأطفال معروفون. بسبب سهولة الوصول للطفل.

فيديو | المتخصصون 70٪ من المتحرشين بالأطفال معروفون بسهولة الوصول إلى الطفل#day_news#الإخبارية pic.twitter.com/2YjPLoieHo

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 18 يوليو 2022

العوامل التي تمنع الطفل من الإبلاغ

وذكرت قناة الإخبارية أن هناك عدة عوامل تمنع الطفل من الإبلاغ عن الإساءة، مثل الخوف والعار وصعوبة التواصل والجهل بآليات الإبلاغ والتهديدات.

أنواع التحرش

كما حذر المختصون من انتشار أشكال التنمر، مثل التنمر الإلكتروني، التي ينجذب فيها الطفل لأغراض جنسية، وإقامة علاقة ودية عبر الإنترنت.

تتم عملية الابتزاز الجنسي من خلال الصور والمقاطع، بالإضافة إلى البث المباشر عبر التطبيقات الاجتماعية.