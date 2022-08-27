700 ألف ريال تكلفة حكام الهلال الأجانب.. ورد قوي من النصر

كشفت تقارير إعلامية، فِيْ الساعات الأولى من صباح السبت، أن نادي الهلال تحرك لاستقطاب حكام أجانب لمباريات دوري روشان المقبلة للفريق فِيْ السعودية.

وتغلب الهلال على الخليج، بهدفِيْن دون رد، فِيْ الجولة الأولى من مسابقة دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

تسجيل القائد أوديون إيغالو قلب هجوم فريق كرة القدم الأول الذي تقدم بالثاني من قبل زميله المالي موسى ماريغا.

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وأكدت صحيفة الرياضية أن مجلس إدارة نادي الهلال أودع مبلغ 700 ألف ريال قيمة فرق التحكيم الأجنبية لمباريات “الفِيْحاء والوحدة والتعاون والشباب”. التي ستقام على ملعب الهلال بدوري روشان السعودي.

وكان الهلال أبلغ اتحاد الكرة بأنه سيطلب حكامًا أجانب فِيْ جميع مباريات الدوري التي ستقام على ملعبه.

وفِيْ السياق ذاته، أودعت إدارة النصر مبلغ 175 ألف ريال، قيمة طاقم الحكَمْ الأجنبي لمباراة فريقه أمام التعاون فِيْ الجولة الثانية من دوري روشان.

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