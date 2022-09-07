700 مليار ريال استثمارات سعودية لتنمية الاقتصاد الأخضر

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن اقتصاد المملكة أقوى من أي وقت مضى، على الرغم من التحديات التي واجهها العالم خلال السنوات القليلة الماضية.

وخلال كلمته فِيْ افتتاح مؤتمر يوروموني السعودية 2022 الذي ستستضيفه العاصمة الرياض تحت شعار “مأسسة الاستثمار والتمويل”، نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5.4٪ فِيْ الربع الثاني من عام 2022، بالقيمة الحقيقية، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كَمْا سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 11.8٪ فِيْ نفس الفترة، مما يشير إلَّى أنه وفقًا لصندوق النقد الدولي لعام 2022، من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلَّى 7.6٪.

وأضاف أن المملكة هِيْ الدولة الوحيدة فِيْ مجموعة العشرين التي رفع صندوق النقد الدولي توقعاتها للنمو مرتين فِيْ عام 2022، مع توقع استمرار ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 وعلى المدى المتوسط.

وفِيْما يتعلق بالاقتصاد المستدام، أكد الجدعان أن المملكة تسير بخطى متسارعة نحو مواجهة تحديات التغير المناخي.

وأضاف أن المملكة تهدف إلَّى تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، بالإضافة إلَّى إطلاق حزمة من المبادرات التي ستسهم فِيْ تقليل انبعاثات الكربون بأكثر من 278 مليون طن سنويًا.

بالإضافة إلَّى زيادة الطاقة الإنتاجية للطاقة المتجددة بهدف توفِيْر 50٪ من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030، وتنفِيْذ برامج لرفع كفاءة الطاقة والاستثمار فِيْ مشاريع تكنولوجيا الهِيْدروكربونات النظيفة.

وأشار إلَّى أن المملكة أعلنت عَنّْ استثمارات تزيد قيمتها على (700 مليار ريال)، للمساهمة فِيْ تنمية الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وإتاحة فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030. .

وفِيْما يتعلق بإحصاءات سوق العمل، أوضح وزير المالية، أن معدل البطالة بين السعوديين انخفض إلَّى أدنى مستوى له، حيث بلغ نحو 10.1٪ خلال الربع الأول من عام 2022، مقارنة بنحو 11.0٪ خلال الربع الرابع من عام 2022، وهُو أدنى معدل خلال السنوات العشر الماضية.

وأشار إلَّى أن حكومة المملكة استطاعت السيطرة على معدلات التضخم عَنّْد مستويات أقل بكثير من معظم دول العالم، حيث بلغ متوسط ​​معدل التضخم حتى يوليو من العام الجاري نحو 2.1٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.