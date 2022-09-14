71.3 مليار درهم.. صفقات ضخمة بأسواق الأسْهُمْ الإماراتية منذ 2016

وشهدت البورصات المحلية تنفِيْذ 789 صفقة كبيرة قيمتها 71 مليارا و 280 مليونا و 841 ألف درهم منذ 2016.

واستناداً إلَّى البيانات الرسمية التي حصلت عليها وكالة أنباء الإمارات “وام” من بورصة أبو ظبي وسوق دبي المالي، تم تنفِيْذ صفقات كبيرة من بداية عام 2016 إلَّى الوقت الحاضر على عدد 18 ملياراً و 859 مليوناً و 44. ألف سهم، بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وتوزعت الصفقات الكبيرة على 528 صفقة فِيْ بورصة أبوظبي، بقيمة 64.92 مليار درهم، نفذت على 14.23 مليار سهم، ونحو 261 صفقة فِيْ سوق دبي المالي، بقيمة 6.59 مليار درهم، نفذت على 4.62 مليار سهم.

استحوذ عام 2022 على الحصة الأكبر من إجمالي قيمة الصفقات الكبيرة المنفذة، بما يعادل 28.73 مليار درهم، على نحو 4.91 مليار سهم، من خلال 311 صفقة موزعة على 199 صفقة فِيْ سوق أبوظبي، بقيمة 26.8 مليار درهم، و 112 صفقة. فِيْ سوق دبي بقيمة 1.93 مليار درهم.

وبلغت الصفقات المنفذة منذ بداية العام الجاري 2022 42 صفقة بقيمة 11.65 مليار درهم على 2.42 مليار سهم منها 40 صفقة فِيْ سوق أبوظبي بقيمة 11.57 مليار درهم وصفقتان فِيْ سوق دبي بقيمة 80.19 مليون درهم.

شهد عام 2022 تنفِيْذ صفقات كبيرة فِيْ الأسواق المحلية بقيمة 189 صفقة بقيمة 7.84 مليار درهم موزعة بواقع 7.34 مليار درهم فِيْ سوق أبوظبي و 498.8 مليون درهم فِيْ سوق دبي، وفِيْ عام 2022 كانت 87 صفقة كبيرة بقيمة 14.48 مليار درهم. نفذت منها 59 صفقة فِيْ سوق أبوظبي بقيمة 12.13 مليار درهم، و 28 صفقة فِيْ سوق دبي بقيمة 2.35 مليار درهم.

وبلغت الصفقات الكبيرة المنفذة خلال العام 2022، 53 صفقة بقيمة 3.77 مليار درهم مقابل 2.04 مليار سهم، ونحو 44 صفقة كبيرة نفذت فِيْ 2017 بقيمة 2.98 مليار درهم مقابل 1.54 مليار سهم، و 63 صفقة منفذة فِيْ 2016 بقيمة. 1.79 مليار درهم مقابل 670.3 مليون سهم.

وكانت قيمة أكبر صفقة تم تنفِيْذها فِيْ سوق أبوظبي للأوراق المالية فِيْ 8 سبتمبر 2022 على أسهم “ألفا أبوظبي القابضة” بقيمة 11.47 مليار درهم على عدد 400 مليون سهم من خلال 5 صفقات كبيرة، فِيْما كانت قيمة أكبر صفقة تم تنفِيْذها فِيْ سوق أبوظبي للأوراق المالية فِيْ 8 سبتمبر 2022. وجاءت صفقة “Ibex Investment” التي تم تنفِيْذها فِيْ أبريل فِيْ المرتبة الثانية. وبلغت قيمته السابقة 10.12 مليار درهم مقابل 1.83 مليار سهم من خلال 19 صفقة كبيرة.

فِيْ المرتبة الثالثة جاءت صفقة “بنك أبوظبي الأول” المنفذة فِيْ ديسمبر 2022 بقيمة 4.86 مليار درهم مقابل 322.3 مليون سهم من خلال 4 صفقات كبيرة، ورابع صفقة “أدنوك للتوزيع” فِيْ سبتمبر 2022 بقيمة … 3.68 مليار درهم مقابل 1.25 مليار سهم من خلال 20 صفقة. كبير.

يشار إلَّى أن سوق دبي المالي أطلق خدمة “Direct Large Deals” اعتبارًا من أوائل يونيو 2016، وهِيْ آلية يوفرها السوق للمستثمرين وشركات الوساطة، مما يسمح بإنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة. الشركة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المطبقة فِيْ السوق بشرط ألا يتجاوز أو أن يكون السعر المحدد لتنفِيْذ الصفقة أقل بنسبة 25٪ من سعر إغلاق السهم فِيْ اليوم السابق لإبرامها. لا تؤثر الصفقات المباشرة الكبيرة المنفذة على سعر إغلاق سهم الشركة المعَنّْية أو المؤشر العام، كَمْا أنها لا تؤثر على أعلى وأدنى سعر تم تنفِيْذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعًا. .