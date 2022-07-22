784.2 مليار دولار حجم التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات بالربع الأول

زادت قيمة التحويلات المنفذة فِيْ القطاع المصرفِيْ فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال نظام تحويل الأموال الإماراتي (UAEFTS).

وبلغت قيمة التحويلات نحو 2.88 تريليون درهم (784.2 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب آخر إحصائيات لمصرف الإمارات المركزي.

أظهرت إحصائيات العمليات المصرفِيْة الصادرة عَنّْ المصرف المركزي، ارتفاع قيمة الحوالات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات على أساس سنوي بنسبة 24.1٪ بما يعادل 559.8 مليار درهم (152.43 مليار دولار)، مقارنة بتحويلات نحو نحو. تم تنفِيْذ 2.32 تريليون درهم (631.7 مليار دولار) خلال الربع. الأول من عام 2022. وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال الربع الأول من العام الجاري بواقع 1.76 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و 1.12 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

مارس يأخذ نصيب الأسد

وشكل شهر مارس الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة خلال الربع الأول، عَنّْد 1.154 تريليون درهم، منها 699.8 مليار درهم تحويلات بين البنوك و 454.4 مليار درهم تحويلات بين العملاء، فِيْما بلغت التحويلات فِيْ فبراير 861.8 مليار درهم. ونحو 864.7 مليار درهم لانتقالات يناير 2022. .

نظام تحويل الأموال الإماراتي (UAEFTS) هُو نظام التحويل الرئيسي الذي تم تطويره فِيْ مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001. ويسهل هذا النظام تحويل الأموال بين الأطراف المشاركة فِيْ النظام على الفور.

مبلغ الإيداع النقدي

من ناحية أخرى، أظهرت إحصائيات أن قيمة الودائع النقدية فِيْ البنك المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 45.443 مليار درهم، منها 45.442 مليار درهم ودائع بالعملات الورقية و 1.329 مليون درهم عملات معدنية.

فِيْ حين بلغت قيمة السحوبات النقدية من البنك المركزي نحو 49.848 مليار درهم فِيْ الربع الأول من العام الجاري، شملت سحوبات 49.836 مليار درهم بالعملات الورقية و 12.062 مليون درهم عملات معدنية.