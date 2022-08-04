79.6 مليار دولار العجز التجاري الأمريكي.. نقطة ضوء وسط أرقام قاتمة

وسط الأزمات العديدة للاقتصاد الأمريكي، وأبرزها مخاوف الركود التضخمي، تظهر نقطة ضوئية تتمثل فِيْ تراجع العجز التجاري بنسبة 6.2٪ فِيْ يونيو من العام الجاري.

وسجل العجز التجاري لأكبر اقتصاد فِيْ العالم نحو 79.6 مليار دولار، نتيجة زيادة الصادرات بنسبة 1.7٪ إلَّى 260.8 مليار دولار، وتراجع الواردات بنسبة 0.3٪ إلَّى 340.4 مليار دولار.

وفقًا لمجلة فوربس، تعد التجارة أحد الأسس المحورية للاقتصاد الأمريكي فِيْ الربع الثاني من عام 2022، حيث أضافت حوالي 1.43٪ إلَّى الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت عائقًا على مدار العامين الماضيين، حيث انكَمْش الاقتصاد بمعدل 0.9٪ على أساس سنوي اعتبارًا من أبريل إلَّى يونيو.

أعلن المكتب الأمريكي للتحليل الاقتصادي والإحصاء أن عجز السلع والخدمات انخفض بنحو 5.3 مليار دولار من 84.9 مليار دولار فِيْ مايو.

زادت صادرات يونيو بنحو 4.3 مليار دولار عَنّْ صادرات مايو، وانخفضت واردات يونيو بنحو مليار دولار مقارنة بواردات مايو.

ويعكس انخفاض عجز السلع والخدمات فِيْ يونيو / حزيران انخفاضا فِيْ عجز السلع بنحو 4.9 مليار دولار، بلغ 99.5 مليار دولار، وزيادة فِيْ فائض الخدمات بنحو 300 مليون دولار إلَّى ما يقدر بنحو 20 مليار دولار.

ارتفع عجز السلع والخدمات الأمريكية بنسبة 33.4 فِيْ المائة، بما يعادل 134.1 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، فِيْ حين زادت الصادرات بنسبة 20 فِيْ المائة والواردات بنسبة 23.3 فِيْ المائة.

انخفض متوسط ​​العجز فِيْ السلع والخدمات بين 9.3 مليار دولار و 83.7 مليار دولار فِيْ الأشهر الثلاثة المنتهِيْة فِيْ يونيو، وارتفع متوسط ​​الصادرات بين 5.6 مليار دولار و 256.7 مليار دولار، وانخفض متوسط ​​الواردات بين 3.8 مليار دولار و 340.5 مليار دولار فِيْ الفترة. بحد ذاتها.

وانخفضت واردات السلع بمقدار 1.4 مليار دولار إلَّى 282.5 مليار دولار فِيْ يونيو، وانخفضت واردات السلع على أساس التعداد السكاني بمقدار 1.2 مليار دولار.