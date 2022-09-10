وتحدث المدرب رودي جارسيا، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، عَنّْ الفوز الصعب على داماك (2-1)، فِيْ مباراة جمعتهما على ملعب مرسول بارك، فِيْ الجولة الثالثة للسعودية. روشين ليج “.

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بدأ الفريق الكروي الأول لنادي النصر، بقيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، موسم 2023 بفوز صعب على الوحدة بهدف نظيف، قبل أن يخسر دون هزيمة أمام التعاون، (1 -0)، ثم يعود. إلَّى طرق الفوز على داماك بهدفِيْن مقابل هدف واحد.

8 تصريحات خطيرة .. ماذا قال رودي جارسيا عَنّْ نجوم النصر

أدلى المدرب الفرنسي رودي جارسيا، فِيْ تصريحات فِيْ المؤتمر الصحفِيْ، عقب مباراة النصر وضمك، بـ 8 تصريحات مثيرة، نراجعها فِيْ “السعودية الرياضية”، فِيْ السطور التالية

– “الدوري السعودي على مستوى عال جدا، كل الفرق بها 7 أجانب على أرض الملعب وهذا يحسن الأداء، وهناك أيضا لاعبون سعوديون ذوو جودة عالية”.

– “أنا من مشجعي منتخب السعودية فِيْ مونديال 2022”.

– “لويس جوستافو انضم متأخرا وتعرض لإصابة فِيْ الظهر. نحن نثق به وعَنّْدما يكون جاهزا تماما سنرى مستويات مختلفة تماما عَنّْ مستواه”.

– “أنا سعيد بما فعله عبد الرحمن غريب فِيْ هذه المباراة، ولا يزال أمامه الكثير ليقطعه”.

“أعرف المشاكل الدفاعية لفريقي وأعمل على حلها بالكامل.”

– “نحن نبني فريقًا، ومن الطبيعي أن نمر بمراحل صعبة، وفِيْ المباراة الأولى لعبنا بأربعة أجانب، وسيكون الفوز أقوى مع عودة تاليسكا وبيتي ومشاريبوف وسلطان الغنام. . “

– “بدأنا المباراة بشكل جيد أمامك، وطريقة لعب المنافس أجبرتنا على تغيير التكتيكات، وكانت بداية الشوط الثاني جيدة، وبعد هدف تاليسكا توقفنا عَنّْ اللعب، مما منح دامك الثقة”.

– “سامي الناجي سجل هدفا جميلا رغم خطأ فِيْ المباراة السابقة لكنني متأكد من أنه سيقدم كل ما لديه فِيْ أي مباراة يلعبها”.