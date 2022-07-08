8 خطباء ألقوا خطبة عرفة على مدار 44 عامًا

يؤدي الحجاج صلاة الظهر والعصر بمسجد نمرة بشعار عرفات، بعد الاستماع إلى خطبة عرفة التي ألقاها لأول مرة اليوم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العيسى عضو مجلس العلماء الأكبر.

خطباء من على منبر مسجد نمرة

سيكون الشيخ العيسى هو الخطيب التاسع الذي يلقي خطبة يوم عرفة خلال 44 سنة، وقد صعد ثمانية شيوخ من عام 1399 هـ حتى العام الماضي على منبر مسجد نمرة لخطبة يوم عرفة.

في عام 1399 م. الشيخ صالح بن محمد اللحيدان يلقي الخطبة.

ومن عام 1402 هـ إلى عام 1436 هـ سلمها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ.

ثم الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس عام 1437 هـ.

في عام 1438 م. وألقى معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري الخطبة.

وتلاه الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ عام 1439 هـ.

ثم الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عام 1444 هـ.

وفي عام 1444 ألقى الخطبة عضو هيئة كبار العلماء مستشار الديوان الملكي الشيخ عبد الله بن سليمان المانع.

وألقى الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز العام الماضي خطبة عرفات المسائية.

وهذا العام يسلمه الشيخ محمد العيسى.

ترجمة خطبة عرفة

من جهتها، أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة البنية التحتية الرقمية بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، رفع سرعات الاتصال والإنترنت، بمقر البث. ترجمة خطبة عرفة قسم الإنترنت (SERVICIO DIA) بالقسم الرئيسي بالمبنى الرئاسي بسرعة 225 ميجابت في الثانية بالإضافة إلى رفع سرعة (IP – VPN) إلى 300 ميجابت بالتزامن مع البث المباشر لخطبة عرفة. عرفة بالصوت والصورة وترجمتها الفورية إلى (14) لغة. إجراء كافة الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة الاتصالات والنقل بين مسجد نميرة وموقع الإرسال الرقمي في مبنى الشالر.