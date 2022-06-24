8 علاجات منزلية للبشرة الجافة

العلاجات المنزلية للبشرة الجافة تعتبر البشرة الجافة حالة شائعة لها العديد من الأسباب. قد يكون الجلد الجاف من الأعراض التي تشير إلى تشخيص أكثر خطورة.

ولكن في معظم الحالات، تنجم البشرة الجافة عن عوامل بيئية تزيل الرطوبة من الجلد.

يمكن للحرارة، والحمامات الساخنة، والمناخات القاحلة، والصابون القاسي أن يجفف الجلد. لحسن الحظ، يمكنك استخدام العلاجات المنزلية لعلاج أعراض البشرة الجافة واستعادة الرطوبة. تابع القراءة لمعرفة المزيد.

1. العلاجات المنزلية للبشرة الجافة زيت جوز الهند

زيت جوز الهند له خاصية ترطيب. أي أنه يملأ الفراغات بين خلايا الجلد، مما يخلق سطحًا أملسًا. هذا هو السبب في أن الأحماض الدهنية المشبعة الموجودة بشكل طبيعي في زيت جوز الهند يمكنها ترطيب البشرة وتنعيمها.

يمكنك استخدام زيت جوز الهند يوميًا، حتى على أكثر أجزاء الجسم حساسية. يشمل ذلك المنطقة تحت عينيك وحول فمك.

فائدة أخرى لزيت جوز الهند هي أنك لست بحاجة إلى مزجه مع أي شيء. جوز الهند لطيف بما يكفي للاستخدام اليومي المكثف.

2. الفازلين

وفقًا لدراسة، يمكن أن تشفي منتجات الفازلين بشرة كبار السن. هلام البترول، المعروف أيضًا باسم الزيت المعدني، يغلف الجلد بطبقة واقية.

هذا يساعد على شفاء بقع الجلد الجاف المتهيج.

3. العلاجات المنزلية للبشرة الجافة حمامات الشوفان

الشوفان علاج شعبي للبشرة المتهيجة. أظهرت دراسة أجريت عام 2015 السبب الذي جعل الجدات يوصون بهذا العلاج المنزلي لعدة قرون إنه يعمل.

يحتوي دقيق الشوفان الغروي على مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التي تعمل على تهدئة التهيج. هذا العلاج فعال بشكل خاص إذا كنت تبحث عن تخفيف الحكة.

بعد أخذ حمام دقيق الشوفان، تأكد من ترطيب بشرتك لإغلاق الحاجز الواقي.

يمكنك أن تأخذ حمامًا من دقيق الشوفان في المنزل. استخدم محضر الطعام لتقطيع دقيق الشوفان إلى مسحوق ناعم، ثم قلبه في الماء الفاتر.

يمكنك أيضًا تجربة أحد المنتجات التجارية العديدة المتاحة لعمل حمام دقيق الشوفان.

4. العلاجات المنزلية للبشرة الجافة مضادات الأكسدة وأوميغا 3

عندما تكون بشرتك جافة، فهذا يعني أنك تعرضها لعناصر تدمر خلايا الجلد بشكل أسرع مما يستطيع جسمك إصلاحها.

وفقًا لمايو كلينك، يمكن أن تساعد بعض الأطعمة بشرتك في الظهور بأفضل شكل.

يمكن للأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة أن تقلل الضرر الذي تسببه السموم وتساعد جسمك على بناء خلايا صحية. بعض الأطعمة التي تساهم في صحة الجلد تشمل

توت بري

طماطم

جزر

فاصوليا

بازيلاء

عدسة

الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، مثل السلمون، يمكن أن تساهم أيضًا في اتباع نظام غذائي صحي.

5. القفازات

ميل اليدين لأن تكون على اتصال مباشر مع المهيجات البيئية. يشمل ذلك صابون الأطباق ومنظفات الغسيل.

اعتد على ارتداء القفازات عندما تكون يداك في الماء. كما تعرض يديك للإساءة عند انخفاض درجات الحرارة والعمل بالخارج في البرد.

يمكن أن يؤدي ارتداء قفازات الفرن أثناء القيام بالأعمال المنزلية أو عندما تكون بالخارج في درجات حرارة عالية إلى تقليل جفاف وتهيج الجلد.

6. اضبط درجة حرارة الحمام

تلاحظ الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أن تخفيف جفاف الجلد يكون أحيانًا بسيطًا مثل تغيير روتين الاستحمام.

في حين أن معظم الناس يميلون إلى الاستحمام بالماء الساخن، إلا أنه يمكن أن يحرق الجلد ويسبب الضرر.

وبعض أنواع الصابون التي تدعي ترطيب البشرة وإصلاحها يمكن أن يكون لها تأثير معاكس. يمكن أن تثير ردود فعل تحسسية وترقق الجلد بمواد كيميائية قاسية.

خذ حمامًا قصيرًا بالماء الدافئ وليس الساخن. وابحث عن صابون خالٍ من العطور ولطيف على البشرة من الصابون التقليدي.

7. استخدم المرطب

يمكن أن يساعد الاحتفاظ بجهاز ترطيب في منزلك على تقليل الجفاف الناتج عن أنظمة التدفئة المنزلية.

على الرغم من أن الغاز والحرارة الكهربائية تعملان على ترطيب الهواء، إلا أن مرطبًا يصل إلى 60٪ يكفي لتعويض هذا التأثير، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد.

8. تجنب المواد المسببة للحساسية والمهيجات

قد يكون للبشرة الجافة اتصال مفاجئ بالملابس التي ترتديها أو بما تعرضت له.

قد يؤدي الجلوس بالقرب من المدفأة أو قضاء الوقت في المياه المعالجة بالكلور أو المعالجة الكيميائية أو حتى ارتداء الملابس الصوفية إلى تهيج بشرتك وتجعلها جافة.

تحقق مما تضعه على بشرتك وحاول معالجته بلطف.

الحماية

من المهم الحفاظ على بشرة صحية. بشرتك هي خط الدفاع الأول ضد البكتيريا والفيروسات.

عندما تشعر بالحكة في جلدك، يمكن أن تحدث عدوى. قد ترغب في دمج مرطب جيد في روتينك اليومي، حتى لو كنت لا تمانع في بشرتك.

في الواقع، يعد الحفاظ على حاجز صحي للبشرة يوميًا أحد أفضل الطرق لمنع تشققات الجلد الجاف.

نصيحة أخرى للعناية بالبشرة هي استخدام واقي الشمس المرطب يوميًا لمنع تلف الجلد وجفافه.

تأكد من ارتداء ملابس قطنية فضفاضة عند التعرض لدرجات حرارة عالية أو حالات تهيج الجلد.

تذكر أن الجلد شديد الجفاف يمكن أن يكون علامة على حالة أكثر خطورة.

إذا لم تساعد العلاجات المنزلية، فقد تحتاج إلى زيارة الطبيب للحصول على وصفة طبية لتخفيف جفاف بشرتك.