8 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الجونة في الدوري

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم لمواجهة قوية ضد نظيره الجونة، غدا الأحد، في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2022/2022.

مراكز الأهلي والجونة في الدوري

ويدخل الأهلي مباراة الجونة برصيد 48 نقطة، ويحتل فيها المركز الثالث خلف بيراميدز، والثاني بـ50 نقطة، والزمالك بالمركز الأول بـ57 نقطة.

الجونة يحتل المركز 14 في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة.

غياب الأهلي أمام الجونة

وسيخسر النادي الأهلي جهود 8 لاعبين في مباراة الجونة المقبلة، حيث سيتغيب حسين الشحات بسبب قطع في غضروف ركبته.

طاهر محمد طاهر غائب بسبب تمزق في العضلة الخلفية ومحمد شريف يعاني من تمزق العضلة الضامة.

ويغيب الثنائي لويس ميكسوني وبيرسي تاو، بسبب صعوبة مشاركتهما في المباراة، بعد تعافيهما من الإصابة التي تعرضتا لها، بسبب عدم الاستعداد الفني.

يغادر عليو ديانج من خلال الإيقاف بسبب تراكم التحذيرات.

فيما يخسر الأهلي جهود الثنائي عمار حمدي وأكرم توفيق لقطع الرباط الصليبي.

موعد مباراة الأهلي والجونة

وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم غد الأحد الساعة 1830 بتوقيت القاهرة، 1930 بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل مباراة الأهلي والجونة على قناة أون تايم سبورتس، المذيع الرسمي والحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.