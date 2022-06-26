8 فوائد المايونيز للشعر

8 فوائد للمايونيز للعناية بالشعر يمكن أن تكون صعبة. مع وجود العديد من الخيارات في العناية بالشعر وتوافر العديد من أقنعة الشعر التجارية المختلفة، من الصعب تحديد ما نضعه في شعرنا. في حين أن المنتجات التجارية متوفرة بسهولة وتقوم بهذه المهمة، مع القليل من البحث وبعض المكونات الطبيعية، يمكنك تحقيق نفس النتائج بجزء بسيط من التكلفة. المايونيز عنصر شائع يستخدم في العناية بالشعر الطبيعي. إليك سبب كون المايونيز من أفضل الأشياء التي يمكنك وضعها في شعرك

فوائد المايونيز للشعر

يمكن أن يساعد المايونيز شعرك بالطرق التالية

1. نمو الشعر

يحتوي المايونيز على صفار البيض والخل والزيوت التي تعمل معًا لتغذية وترطيب شعرك. يساعد وجود L-cysteine ​​، وهو حمض أميني، في المايونيز على تغذية فروة رأسك لتعزيز نمو الشعر الصحي.

2. يقضي على قمل الشعر

المايونيز هو أحد العلاجات الأكثر شيوعًا عندما يتعلق الأمر بمكافحة قمل الشعر. يساعد تغطية فروة رأسك وشعرك بالكثير من المايونيز على خنق القمل وقتله.

3. تمليس الشعر

لا يمكن للمايونيز أن يكسر روابط الشعر المجعد لتنعيمه كما لو كان مع علاج مجدد. ولكن مع الاستخدام المنتظم، يمكن بالتأكيد أن يزيل التجعد ويجعله أكثر استقامة.

4. علاج التكييف

نظرًا لغناه بالأحماض الأمينية والزيوت المغذية، يعد المايونيز أحد أفضل المكونات التي يمكنك استخدامها لترطيب شعرك.

5. شعر مجعد

ستخبرك أي فتاة ذات شعر مجعد أن التعامل مع تجعيد الشعر ليس مزحة. يبذل الكثير من الجهد في تحديد تجعيد الشعر والحفاظ على الشعر من الفوضى. يساعد استخدام المايونيز في تحديد تجعيد الشعر من خلال معالجة الجفاف والتجعد.

6. يحمي الشعر الملون

غالبًا ما يؤدي الشعر المصبوغ والمعالج إلى إتلاف الجلد. يميل الجلد التالف غير المحكم إلى النزيف أسرع بكثير من الجلد السليم. يساعد المايونيز على تلطيف اللون وتماسكه.

7. صفقات قشرة الرأس

يحتوي المايونيز على الخل وهو عنصر فعال في موازنة مستويات الأس الهيدروجيني في فروة الرأس وإنتاج الزيت. يعد إنتاج الزيت المفرط أحد الأسباب الرئيسية لقشرة الرأس. استخدم المايونيز كمكيف لفروة الرأس أثناء انسداد البصيلات وشدها. يساعد في تقليل قشرة الرأس.

8. يهدئ التجعد

كما ذكرت سابقًا، يساعد المايونيز في سد قشرة الشعر، مما يمنع الرطوبة من الجو من التسرب إلى جذع الشعر. يحافظ على شعرك هادئًا وناعمًا.

كيفية استخدام المايونيز للعناية بالشعر

ستحتاجين كوبًا من المايونيز

وقت المعالجة 20 دقيقة

علاج او معاملة

بللي شعرك.

خذ كوبًا من المايونيز وقم بتطبيقه بدءًا من فروة رأسك حتى النهاية.

دللي نفسك بتدليك شعر جيد. تأكد من تدليك الجزء الخارجي من الجذور حتى النهاية.

اتركيه لمدة 20 دقيقة واغسلي شعرك جيدًا بعد ذلك.

استخدمي شامبو لطيف ومرطب ينظف شعرك جيدًا دون تجفيفه.

كم مرة مرة في الأسبوع.

بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام المايونيز كقناع للشعر دون شطف شعرك أولاً باتباع الخطوات التالية

ضعيه بالتساوي على شعرك وفروة رأسك بالمايونيز.

اسحب شعرك إلى كعكة في مؤخرة رأسك.

بلل قطعة قماش بالماء الدافئ واستخدمها للف شعرك وفروة رأسك.

اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي شعرك بشامبو خفيف.

على الرغم من أن المايونيز بمفرده يمكن أن يحسن بشكل كبير نسيج وصحة شعرك، يمكنك دمجه مع مكونات أخرى للحصول على فوائد إضافية. فيما يلي قائمة بـ 8 أقنعة للشعر بالمايونيز.

أقنعة المايونيز للشعر

1. ماسك الشعر بالمايونيز والبيض

سوف تحتاج

2 بيض كامل

5 ملاعق كبيرة مايونيز

وقت المعالجة 20 دقيقة

في طور المعالجة

في وعاء، اخفقي المايونيز والبيض حتى يصبح المزيج ناعمًا.

ضعي هذا الخليط على شعرك بدءًا من الجذور وحتى الأطراف.

بمجرد تغطية شعرك بالكامل، اتركي قناع الشعر لمدة 20 دقيقة. يمكنك زيادة فعالية القناع عن طريق لف شعرك بمنشفة دافئة.

اغسل القناع بشامبو خفيف خالٍ من الكبريتات.

كم مرة مرة إلى مرتين في الأسبوع.

كيف يساعد

البيض مليء بالبروتين الذي يساعد على تغذية شعرك. كما أنه يحسن مرونة شعرك ويقلل من التقصف والتلف.

2. ماسك للشعر بالمايونيز والعسل

سوف تحتاج

نصف كوب مايونيز

2 ملاعق كبيرة من العسل

1 ملعقة كبيرة خل التفاح

وقت العلاج 45 دقيقة

في طور المعالجة

تُمزج جميع المكونات في وعاء حتى تصبح ناعمة.

ضعي هذا الخليط على شعرك بدءًا من الجذور وحتى الأطراف.

بمجرد تغطية شعرك بالكامل، اتركي قناع الشعر لمدة 30-45 دقيقة. يمكنك زيادة فعالية القناع عن طريق لف شعرك بمنشفة دافئة.

اغسل القناع بشامبو خفيف خالٍ من الكبريتات.

كم مرة من 3 إلى 4 مرات في الشهر.

كيف يساعد

العسل مرطب شائع يساعد على حبس الرطوبة في خصلات شعرك. يترك قناع الشعر هذا شعرك ناعمًا ويمكن التحكم فيه بينما يفتح المسام ويزيل تراكم المنتج.

3. ماسك للشعر بالمايونيز وزيت الزيتون

سوف تحتاج

نصف كوب مايونيز

نصف كوب زيت زيتون

وقت المعالجة 30 دقيقة

علاج او معاملة

اخلطي المكونات في وعاء حتى تحصلي على مزيج ناعم وزيتي.

ضعي هذا الخليط على شعرك بدءًا من الجذور وحتى الأطراف.

بمجرد تغطية شعرك بالكامل، اتركي قناع الشعر لمدة 30 دقيقة. يمكنك زيادة فعالية القناع عن طريق لف شعرك بمنشفة دافئة.

اغسل القناع بشامبو خفيف خالٍ من الكبريتات.

كم مرة مرة في الأسبوع.

كيف يساعد

هذه الوصفة مخصصة للأشخاص ذوي الشعر الجاف جدًا. يعمل زيت الزيتون مع المايونيز على ترطيب شعرك وعلاج التلف دون إثقال شعرك.

4. قناع الأفوكادو والمايونيز للشعر

سوف تحتاج

1 كوب مايونيز

نصف أفوكادو ناضج

وقت المعالجة 20 دقيقة

علاج او معاملة

اخلطي الأفوكادو في وعاء حتى يصبح خاليًا تمامًا من الكتل.

أضيفي المايونيز إلى الأفوكادو المهروس واخلطيهم حتى يصبح المزيج ناعمًا.

ضعي هذا الخليط على شعرك بدءًا من الجذور وحتى الأطراف.

بمجرد تغطية شعرك بالكامل، اتركي قناع الشعر لمدة 20 دقيقة. يمكنك زيادة فعالية القناع عن طريق لف شعرك بمنشفة دافئة.

اغسل القناع بشامبو خفيف خالٍ من الكبريتات.

كم مرة من 3 إلى 4 مرات في الشهر.

كيف يساعد

الأفوكادو مليء بمضادات الأكسدة والزيوت الدهنية التي تساعد في الحفاظ على صحة فروة الرأس مع تكييف وتغذية شعرك.

قد تكون مهتمًا

5. ماسك للشعر بالمايونيز وزيت جوز الهند

سوف تحتاج

4 ملاعق كبيرة مايونيز

2 ملاعق كبيرة زيت جوز الهند

1 ملعقة طعام زيت زيتون

مدة العلاج 30 دقيقة

علاج او معاملة

اخلطي المكونات في وعاء حتى تحصلي على مزيج ناعم وزيتي.

ضعي هذا الخليط على شعرك بدءًا من الجذور وحتى الأطراف.

بمجرد تغطية شعرك بالكامل، اتركي قناع الشعر لمدة 30 دقيقة. يمكنك زيادة فعالية القناع عن طريق لف شعرك بمنشفة دافئة.

اغسل القناع بشامبو خفيف خالٍ من الكبريتات.

كم مرة مرة في الأسبوع.

كيف يساعد

يعتبر زيت جوز الهند من أكثر زيوت الشعر اختراقًا لترطيب الشعر من داخل الجذور. يساعد القناع في علاج الجفاف ويجعل الشعر لامعًا.

6. قناع الشعر بالمايونيز والموز

سوف تحتاج

2 كوب موز

2 ملاعق كبيرة مايونيز

1 ملعقة طعام زيت زيتون

وقت العلاج 45 دقيقة

علاج او معاملة

قلبي الموز في وعاء حتى يصبح خاليًا تمامًا من الكتل.

أضيفي المايونيز وزيت الزيتون إلى الموز المهروس. حتى مزيج سلس.

ضعي هذا الخليط على شعرك بدءًا من الجذور وحتى الأطراف.

بمجرد تغطية شعرك بالكامل، اتركي قناع الشعر لمدة 45 دقيقة. يمكنك زيادة فعالية القناع عن طريق لف شعرك بمنشفة دافئة.

اغسل القناع بشامبو خفيف خالٍ من الكبريتات.

كم مرة مرة في الأسبوع.

كيف يساعد

ينعم الموز شعرك مع تحسين مرونته. إنه من أفضل الأقنعة التي يمكنك استخدامها لإحياء الشعر الباهت والتالف.

8 فوائد مذهلة لعلاج الشعر بالمايونيز

7. قناع الشعر بالفراولة والمايونيز

سوف تحتاج

8 حبات فراولة

3 ملاعق كبيرة مايونيز

وقت العلاج 20 دقيقة

علاج او معاملة

اخلطي الفراولة حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

إلى هريس الفراولة، أضيفي المايونيز واخلطيهم حتى يصبح المزيج ناعمًا.

ضعي هذا الخليط على شعرك بدءًا من الجذور وحتى الأطراف.

بمجرد تغطية شعرك بالكامل، اتركي قناع الشعر لمدة 20 دقيقة. يمكنك زيادة فعالية القناع عن طريق لف شعرك بمنشفة دافئة.

اغسل القناع بشامبو خفيف خالٍ من الكبريتات.

كم مرة مرة في الأسبوع.

كيف يساعد

تعتبر الفراولة من أفضل المكونات التي يمكنك استخدامها للشعر الدهني. يوازن هذا القناع بين درجة الحموضة وإنتاج الزهم في فروة الرأس، ويعالج الزيت وقشرة الرأس.

8. ماسك الشعر بالليمون والمايونيز

سوف تحتاج

1 بيضة كاملة

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملاعق كبيرة مايونيز

وقت العلاج 20 دقيقة

علاج او معاملة

اخلطي المكونات في وعاء حتى تصبح ناعمة.

ضعي هذا الخليط على شعرك بدءًا من الجذور وحتى الأطراف.

بمجرد تغطية شعرك بالكامل، اتركي قناع الشعر لمدة 20 دقيقة. يمكنك زيادة فعالية القناع عن طريق لف شعرك بمنشفة دافئة.

اغسل القناع بشامبو خفيف خالٍ من الكبريتات.

كم مرة مرة في الأسبوع.

كيف يساعد

عصير الليمون غني بفيتامين C الذي يساعد على زيادة نمو الشعر مع التحكم في الزيت. هذا قناع شعر رائع آخر يمكنك استخدامه للشعر الدهني.

نصائح

نظرًا لأن المايونيز ثقيل جدًا، يوصى باستخدامه مع مكونات مثل الفراولة أو عصير الليمون للشعر الدهني.

استخدم دائمًا شامبوًا خفيفًا خالٍ من الكبريتات لأن الشامبو العادي يجفف فروة رأسك وشعرك.

8 فوائد للمايونيز للشعر