8 مباريات يغيب عنها بيرسي تاو مع الأهلي بسبب الإصابة

تأكد غياب مهاجم الأهلي بيرسي تاو عن مباريات الفريق لمدة 4 أسابيع على الأقل، بعد إصابته بتمزق في العضلة الأمامية.

وربما تبعد إصابة بيرسي تاو اللاعب عن 8 مباريات للأهلي في 3 بطولات مختلفة في الفترة المقبلة وهي الدوري الممتاز وكأس مصر العام الماضي وبطولة الكأس للعام الجاري.

من المتوقع أن يغيب بيرسي تاو عن المباريات التالية

وسيغيب بيرسي تاو عن مباراة الأهلي أمام بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر القديمة المقرر يوم غد الأحد 26 يونيو 2022.

سموحة ضد الأهلي يوم 29 يونيو

الجونة ضد الأهلي 5 يوليو المقبل

الأهلي ضد فيوتشر يوم 12 يوليو

بيراميدز أمام الأهلي يوم 16 يوليو

الأهلي ضد الإسماعيلي يوم 20 يوليو

الأهلي ضد الجونة يوم 24 يوليو

ومن المتوقع أيضا أن يغيب بيرسي تاو عن لقاء الأهلي مع نظيره المصري المقاصة في ثمن نهائي كأس مصر الجديد المقرر إقامته في الفترة من 3 إلى 8 يوليو المقبل.

ويلتقي الأهلي يوم غد في تمام الساعة 930 مساءً مع نظيره من بيراميدز باستاد القاهرة، لحساب ربع نهائي كأس مصر موسم 2022/2022.