8 مخاطر لـ مشروبات الطاقة تدفعك لتجنبها

مدينة الملك سعود الطبية تحذر من استهلاك مشروبات الطاقة .. والضرر الذي يسببه للجسم والصحة.

عيوب مشروبات الطاقة

وأوضح في إنفوجرافيك على حسابه الرسمي على تويتر، أن أضرار مشروبات الطاقة هي

التآكل الحمضي للأسنان.

صداع التوتر والصداع النصفي.

تقرحات والتهابات المعدة والمريء.

نشوء نوبة قلبية.

ضغط دم مرتفع.

التوتر والقلق والأرق.

السمنة والسكري وارتفاع الكوليسترول.

هشاشة العظام.

عيوب مشروبات الطاقة

و قبل؛ حذر فهد الخضيري، العالم المتخصص في المواد المسرطنة، من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة.

وقال الخضيري، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن مشروبات الطاقة تعاني من اضطراب عصبي ويمكن أن تتسبب في تلف الكلى والأعصاب.

وأشار العالم المتخصص في المواد المسرطنة إلى أن هذه الأضرار تشمل تسوس الأسنان وهشاشة العظام وزيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم واضطرابات النوم.

وأضاف أن هذه الأضرار في أي مشروب يعتمد على السكريات والمواد المضافة والأحماض الصناعية والمنكهات ومشروبات الطاقة تضاف إلى الكافيين بجرعات عالية.

الصحة تحذر

كما استشهد الخضيري بإنفوجرافيك من وزارة الصحة يؤكد أن مشروبات الطاقة لها آثار ضارة، بما في ذلك السمنة ومرض السكري من النوع 2 وارتفاع الكوليسترول في الدم.