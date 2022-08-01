“8 مقاعد وملحق”..الاتحاد الآسيوي يعتمد نظام تصفِيْات المونديال 2026

اعتمد المكتب التنفِيْذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) نظام تصفِيْات آسيا لكأس العالم 2026 وتصفِيْات كأس آسيا 2027.

تمتلك آسيا ثمانية مقاعد مباشرة فِيْ نهائي كأس العالم 2026، بالإضافة إلَّى مقعد قاري، بعد توسيع كأس العالم 2026 لتشمل 48 فريقًا.

تم اعتماد نظام التصنيف الجديد بعد التشاور والمناقشة مع الاتحادات الأعضاء فِيْ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتم إرسال ملخص لهذه المشاورات إلَّى لجنة مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالإضافة إلَّى إبلاغ الأطراف المهمة الأخرى فِيْ اللعبة.

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ستقام التصفِيْات فِيْ 3 مجموعات، مع تأهل المتصدر والوصيف مباشرة لكأس العالم.

يلعب الفريقان صاحب المركزين الثالث والرابع من المجموعات الثلاث فِيْ مجموعتين يتأهل منهما المتصدران، ويلتقي الفريقان صاحب المركز الثاني من المجموعتين فِيْ التصفِيْات، لحجز البطاقة الأخيرة.

يشار إلَّى أن منتخبنا الوطني قد تأهل إلَّى مونديال قطر 2022، حيث وقع فِيْ المجموعة الثالثة، إلَّى جانب منتخبات “الأرجنتين وبولندا والمكسيك”.