8 مليارات دولار.. مصر تعزز ريادتها للطاقة باستثمارات عملاقة

فِيْ طريق التحول إلَّى مركز إقليمي وعالمي فِيْ ريادة أسواق الطاقة، تواصل مصر ضخ استثمارات نوعية عملاقة فِيْ قطاع النفط والغاز.

تسعى مصر جاهدة لزيادة إنتاج النفط والغاز، من أجل زيادة صادراتها من الغاز وتعزيز مواردها من العملة الصعبة، حيث تسعى للتحول إلَّى مركز إقليمي للطاقة فِيْ المنطقة.

نمو الاستثمار الأجنبي

من جهته، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، فِيْ تصريحات لقناة الشرق الإخبارية، إن حجم الاستثمارات المستهدفة فِيْ قطاع النفط والغاز يتراوح بين 7.7 مليار دولار و 8 مليارات دولار.

تهدف الحكومة المصرية إلَّى زيادة استثمارات شركات النفط الأجنبية العاملة فِيْ البلاد إلَّى نحو 7.750 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2022-2023، فِيْ ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية.

حسب هذه المعطيات ؛ من المتوقع أن ترتفع استثمارات الشركات الأجنبية العاملة فِيْ قطاع النفط المصري إلَّى ما بين 35٪ و 40٪، مقارنة باستثمارات العام المالي الماضي الذي شهد استثمارات بلغت 5.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.48٪ مقارنة. إلَّى 5.4 مليار خلال السنة المالية 2022/2022.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، قال فِيْ أكتوبر الماضي، إن استثمارات الشركات الأجنبية تراجعت خلال العام المالي 2022-2022، بنسبة 26.02 فِيْ المائة، لتصل إلَّى 5.4 مليار دولار، مقابل 7.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022- 2022، فِيْ إشارة إلَّى ذلك التراجع إلَّى حَقيْقَة أن أزمة كورونا أدت إلَّى تباطؤ استثمارات شركات النفط على مستوى العالم.

وتضم قائمة الشركات الأجنبية العاملة فِيْ مجالات التنقيب عَنّْ النفط وإنتاجه فِيْ مصر عددًا من الأسماء الكبيرة منها “بي بي” البريطانية و “شل” الهُولندية و “إيني” الإيطالية.

وبحسب بيانات وزارة البترول، بلغ إجمالي الاستثمارات فِيْ القطاع نحو 1.9 تريليون جنيه، من يوليو 2014 حتى نهاية أبريل 2022، منها 778 مليار جنيه مشروعات بدأ تشغيلها، و 119 مليار جنيه مشروعات تحت. وهناك 292 مشروعًا قيد التنفِيْذ، منها 6 مشروعات تكرير بقيمة 131 مليار جنيه، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشتقات البترولية ومن ثم تقليل الواردات.

وقعت وزارة البترول 108 اتفاقيات بترولية جديدة مع شركات عالمية للبحث عَنّْ النفط والغاز، باستثمارات حدها الأدنى 22 مليار دولار، ومنحة توقيع نحو 1.3 مليار دولار لحفر 409 آبار استكشافِيْة على الأقل، وتم توقيع 112 عقد تطوير. للاكتشافات البترولية الجديدة فِيْ البحر الأبيض المتوسط ​​والصحاري الغربية والشرقية. وبلغ إجمالي المنحة التنموية 53.2 مليون دولار.

حقق قطاع البترول 401 اكتشافا بتروليا جديدا، تتكون من 281 نفط خام و 120 غازا، فِيْ مناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط ​​وسيناء والدلتا وخليج السويس، مما أضاف احتياطيات بترولية بنحو 503 ملايين. برميل نفط ومكثفات، وحوالي 39.9 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

زيادة معدلات تصدير الغاز

وبحسب تصريحات وزير البترول. هناك تعاون مع الجانب القطري فِيْ الملف النفطي، حيث قال إن هناك “تعاونا مع (قطر للطاقة) فِيْ مجموعة من مناطق الامتياز للتنقيب والاستكشاف فِيْ البحر المتوسط ​​والبحر الأحمر، ونتطلع إلَّى تعزيز التعاون. من خلال شراكات خاصة جديدة “، والتي تأتي بعد زيارة قام بها قبل أيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلَّى الدوحة.

وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من أعمال توسيع السعة التخزينية لشركة “التعاون للبترول” ورقمنة عمليات تعبئة شاحنات الوقود.

وأضاف الملا “نهدف إلَّى زيادة معدلات تصدير الغاز الطبيعي من مصر من المتوسطات الحالية البالغة 500 مليون دولار شهريًا، مع دعم تراجع الاستهلاك فِيْ فصل الشتاء المقبل وخطة لترشيد استهلاك الطاقة محليًا”.

وقفزت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال 406 بالمئة فِيْ السنة المالية 2022-2022 التي انتهت فِيْ يونيو حزيران الماضي لتصل إلَّى 6.7 مليار دولار.