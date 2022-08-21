83.7 مليار درهم.. أرباح قوية للشركات الإماراتية المُدرجة بأسواق المال

ارتفع صافِيْ أرباح الشركات الإماراتية المدرجة فِيْ أسواق المال بنسبة 56.07٪، أو ما يعادل 30.1 مليار درهم، خلال النصف الأول من عام 2022.

وتأتي هذه النتائج القوية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، مما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية، مستفِيْدة من قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي.

واستنادا إلَّى إفصاحات 118 شركة مدرجة أعلنت نتائجها المالية على مواقع الأسواق المالية، ارتفع صافِيْ أرباح هذه الشركات خلال الفترة من يناير إلَّى يونيو 2022 إلَّى 83 مليارا و 739 مليون درهم، مقابل نحو 53 مليارا و 656 مليونا. دراهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. 2022.

سوق أبو ظبي

واستحوذت 74 شركة مدرجة فِيْ سوق أبوظبي للأوراق المالية على الحصة الأكبر من إجمالي الأرباح بنسبة 70.3٪، بعد تحقيق صافِيْ ربح 58 مليار و 847 مليون درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 65.5٪ مقارنة بـ 35. مليار و 553 مليون درهم فِيْ النصف الأول من العام الماضي. 2022.

سوق دبي

استحوذت الشركات الـ 44 المدرجة فِيْ سوق دبي المالي على 29.7٪ من إجمالي أرباح الشركات، حيث بلغت الأرباح الصافِيْة نحو 24 ملياراً و 891 مليون درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري، بنسبة نمو 37.5٪، مقابل نحو 18 ملياراً. و 102 مليون درهم فِيْ النصف الأول من العام الماضي. 2022.

استحوذ قطاع البنوك على الحصة الأكبر من إجمالي الأرباح بنحو 29٪، حيث حقق 17 مصرفاً صافِيْ أرباح بنحو 24 ملياراً و 179 مليون درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو 40.5٪، مقابل نحو 17 ملياراً. و 213 مليون درهم فِيْ النصف الأول من العام الماضي.

العالمية القابضة وأبو ظبي الأولى

تصدرت الشركة العالمية القابضة قائمة الشركات المدرجة الأكثر ربحية بعد أن سجلت زيادة بنسبة 137٪ فِيْ صافِيْ أرباحها لتصل إلَّى 10.35 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فِيْما نمت الإيرادات بنسبة 121٪ إلَّى 21.93 مليار درهم. .

جاء بنك أبوظبي الأول فِيْ المركز الثاني بعد أن سجل صافِيْ ربح بنحو 8 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 50٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، نتيجة نمو الاستثمار برقم مزدوج. الخدمات المصرفِيْة والشركات والخدمات المصرفِيْة التجارية.

حققت شركة ألفا أبوظبي القابضة أرباحاً صافِيْة بلغت نحو 7.9 مليار درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو بلغت 357.6 فِيْ المائة، حيث تواصل الشركة جني ثمار توسعها خارج الإمارات، حيث بلغت الإيرادات من الاستثمارات الأجنبية حوالي 2.1 مليار درهم.

ارتفع صافِيْ ربح الإمارات دبي الوطني إلَّى 5.3 مليار درهم فِيْ النصف الأول من هذا العام، محققًا أعلى ربح نصف سنوي منذ عام 2022، وسط أداء قياسي من حيث أنشطة قروض التجزئة ومعاملات العملاء مصحوبًا بتحسن فِيْ الهُوامش.

وسجلت شركة إعمار العقارية نمواً ملحوظاً بعد تحقيقها أرباحاً قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 6.112 مليار درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 66٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، فِيْما حققت شركتها التابعة، إعمار للتطوير، أعلى أداء مبيعات خلال هذا النصف. الأول نما بنسبة 10٪ ليصل إلَّى 15.216 مليار درهم.

وحققت مجموعة “e &”، مجموعة اتصالات السابقة، صافِيْ ربح بنحو 4.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 2.5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022، وقيمة مجموعتها الموحدة. وبلغت ايراداتها 26.3 مليار درهم محققة تقدما ملحوظا من خلال عمليات الاستحواذ. دراسة وتطوير حلول مبتكرة لجميع شرائح العملاء، بالإضافة إلَّى تعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.

نجحت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” فِيْ تحقيق إيرادات بلغت 25.4 مليار درهم بزيادة قدرها 15٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 11.3 مليار درهم بزيادة. 15٪.

شحمة الرأس

زاد Vertiglobe، وهُو مشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) و OCI، أرباحه المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بنسبة 155٪ لتصل إلَّى 770 مليون دولار فِيْ الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بالربع الثاني. 2022. زادت الإيرادات بنسبة 105٪ لتصل إلَّى 1.471 مليار دولار.

بلغ صافِيْ ربح هِيْئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 3.3 مليار درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري، فِيْما بلغت الإيرادات 12.08 مليار درهم مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع الطلب على الطاقة فِيْ دبي.

وارتفعت أرباح بروج المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 1.7٪ خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلَّى 1.512 مليار دولار، فِيْما ارتفع صافِيْ الدخل بنسبة 2.5٪ ليصل إلَّى 853 مليون دولار، وزادت الإيرادات بنسبة 16.4٪ لتصل إلَّى 3.46 مليار دولار. للنصف الأول من عام 2022، بفضل نمو حجم المبيعات بنسبة 8.6٪.

ارتفع صافِيْ ربح “بنك أبوظبي التجاري” إلَّى 3.059 مليار درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري، بنسبة نمو 21٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، وزاد صافِيْ دخل الفوائد بنسبة 6٪ ليصل إلَّى 4،718 مليار درهم. وزاد صافِيْ الدخل من غير الفوائد بنسبة 4٪ إلَّى 1.713 مليار درهم.

سجل بنك دبي الإسلامي نمواً قوياً فِيْ صافِيْ الربح بنسبة 45٪ على أساس سنوي ليصل إلَّى 2.7 مليار درهم مقارنة بـ 1.86 مليار درهم للفترة نفسها من العام السابق، وذلك بفضل الزيادة الكبيرة فِيْ الإيرادات الأساسية بالإضافة إلَّى الانخفاض فِيْ الأحكام.

توزيع أدنوك

ارتفعت أرباح أدنوك للتوزيع قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بمقدار 1.99 مليار درهم، فِيْما سجلت الشركة صافِيْ ربح 1.56 مليار درهم، ونما صافِيْ ربح مجموعة “الدار العقارية” إلَّى 1.53 مليار درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري. هذا العام، زيادة على أساس سنوي. بنسبة 44٪.

ارتفعت أرباح “بنك المشرق” إلَّى 1.4 مليار درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري، فِيْما بلغت أرباح التشغيل نحو 1.9 مليار درهم، بزيادة 17٪، ونما صافِيْ أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 30٪ إلَّى بلغت 1.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2022.

وبلغ صافِيْ ربح أدنوك للحفر 1.39 مليار درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري بزيادة 34٪، فِيْما زادت الإيرادات بنسبة 13٪ لتصل إلَّى 4.66 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.