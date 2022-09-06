يبدو أن الأزمة الروسية الأوكرانية أزالت قناع إنقاذ المناخ ومستقبل نظيف من أوروبا، حيث تشتري اليوم الوقود الأحفوري بمليارات اليورو.

أظهرت دراسة أجراها مركز أبحاث الطاقة والهُواء النظيف الفنلندي (KRIA) أن الاتحاد الأوروبي كان المستورد الرئيسي للوقود الأحفوري من روسيا منذ بدء الحرب على أوكرانيا، فِيْ 24 فبراير، بقيمة 85 مليار يورو.

ذكرت محطة الأخبار الإيطالية سكاي تي جي 24، الثلاثاء، أن الدراسة أظهرت أن ألمانيا كانت أكبر مستورد للغاز الروسي بين دول الاتحاد الأوروبي، بقيمة 19 مليار يورو، تليها هُولندا (11.1 مليار يورو)، وإيطاليا (8.6 مليار يورو). ) وبولندا (7.4 مليار يورو) وفرنسا (5.5 مليار يورو).

واحتلت الصين المرتبة الثانية كأكبر مستورد للطاقة من روسيا، بعد الكتلة الأوروبية، بقيمة 35 مليار يورو، ثم تركيا (11 مليار يورو)، والهند (7 مليارات يورو)، وكوريا الجنوبية (2 مليار يورو).

وبحسب الدراسة، بلغ إجمالي أرباح موسكو من صادرات النفط والغاز والفحم 158 مليار يورو خلال الفترة من فبراير إلَّى أغسطس، وتبلغ تكلفة الحرب على الكرملين 100 مليار يورو، بحسب التقديرات.

وحذر مركز الأبحاث من أن عائدات هذه الصادرات ساهمت بنحو 43 مليار يورو فِيْ الميزانية الفِيْدرالية الروسية، مما ساعد فِيْ تمويل الحرب فِيْ أوكرانيا.

فِيْ الوقت نفسه، أشار المركز إلَّى أن حجم صادرات الوقود الأحفوري الروسي انخفض بنسبة 18٪ منذ بداية الحرب، مدفوعاً بانخفاض بنسبة 35٪ فِيْ الصادرات إلَّى التكتل، قابله تعويض جزئي فقط من دول أخرى. .

تعاني القارة العجوز اليوم من أسوأ جفاف منذ 500 عام على الأقل. يبدو أن عام 2022 هُو عام التحديات والأزمات التي تستحقها أوروبا.

فِيْ الآونة الأخيرة، شهدت أوروبا، ولا تزال، موجات حر مستمرة أدت إلَّى وفِيْات وإجلاء السكان. جفت الأنهار والبحيرات، مما تسبب فِيْ مشاكل كبيرة للملاحة والقوارب الأخرى.

يهدد الجفاف ما يقرب من نصف أوروبا، وفقًا لتقرير صادر عَنّْ خدمة العلوم والمعرفة التابعة للمفوضية الأوروبية.

وقال التقرير إنه اعتبارًا من 10 أغسطس، وصل 47 فِيْ المائة من أوروبا إلَّى مستوى التحذير من الجفاف، بينما أعلنت 17 فِيْ المائة من المناطق التي شملها المسح حالة التأهب الأحمر.

وقال الباحثون إن الظروف الجافة المرتبطة بأمطار قليلة وعدد من موجات الحرارة من مايو فصاعدا أثرت على تصريف الأنهار على نطاق واسع فِيْ جميع أنحاء أوروبا. كَمْا أثر انخفاض حجم المياه سلبًا على قطاع الطاقة لكل من أنظمة توليد الطاقة الكهرومائية والتبريد فِيْ محطات الطاقة الأخرى.

لا تزال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فِيْ الدول الأعضاء فِيْ الاتحاد الأوروبي قريبة من مستويات ما قبل Covid-19.

وبحسب مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، بلغ حجم مكافئات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من الاتحاد الأوروبي (27 دولة) 1.029 مليار طن فِيْ الربع الأول من عام 2022، حيث تجاوز المستوى مليار طن للربع الثاني على التوالي.، وأقل بقليل من 1.035 مليار طن فِيْ الربع الأول من عام 2022.

مكافئات ثاني أكسيد الكربون هِيْ مقياس لمقارنة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المختلفة على أساس إمكانية الاحترار العالمي مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

فِيْ وقت سابق من هذا العام، أعلن يوروستات عَنّْ زيادة فِيْ الانبعاثات الضارة بالمناخ مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة عَنّْدما تجاوزت الانبعاثات فِيْ الربع الرابع من عام 2022 المستويات المسجلة فِيْ الربع الأخير من عام 2022.