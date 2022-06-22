“85005” نتائج البكالوريا تونس 2022 الدورة الرئيسية خطوات الحصول على النتيجة عن طريق sms

متابعو موقع الثقافة في تونس يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال ، حول نتائج البكالوريا تونس 2022 الدورة الرئيسية التي تنتظرها أكثر من 134 ألف طالبة في عموم تونس ، والأخضر بعدها. انتهت الامتحانات في 15 يونيو ، وسط إجراءات صارمة لمنع الغش بين الطلاب بعد ورود تقارير عديدة عن الغش بين طلاب المدارس الثانوية ، وهو ما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص ، تعمل وزارة التربية والتعليم التونسية على تقديم النتائج إلكترونيًا عن بعد ، من أجل إنقاذ الطلاب. فيما يلي آلية استعلام إلكترونية عن النتيجة.

وكانت الوزارة قد أعلنت في اتصال رسمي يوم الاثنين الماضي 2022/06 / ، أن المرشحين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا يمكنهم الحصول على نتائج الدورة الرئيسية لشهادة البكالوريا تونس 2022 ، من خلال الرسائل النصية القصيرة على هواتفهم المحمولة لجميع المشغلين. مبلغ صغير ، كما أعلنت. وأوضحت الوزارة أنه يمكن التسجيل في هذه الخدمة اعتباراً من يوم الثلاثاء 21/6/2022 من الساعة العاشرة صباحاً بإرسال رسائل على الرقم “85005” وتسجيل البيانات المطلوبة عن الطالب ، بحيث سيتم إرسال النتائج إليه بمجرد إصدارها.

موعد إعلان نتائج البكالوريا التونسية 2022

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم إرسال النتائج للطلاب المرشحين الأحد المقبل الموافق 26/06/2022 عبر الرسائل القصيرة على أرقام هواتفهم ، ويمكن للطلاب الاستفسار عنها إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم التونسية. .

رابط نتائج البكالوريا تونس 2022

انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم التونسية education.gov.tn. اسم تسجيل بيانات الطالب ورقم التسجيل ورقم الهوية الوطنية المكون من 8 أرقام. تحديد نتائج دورة البكالوريا الرئيسية 2022. بالنقر فوق بحث أو استعلام ، ستظهر تفاصيل النتيجة على الفور.

خطوات التسجيل للحصول على النتائج عبر الرسائل القصيرة

أولاً اذهب إلى أيقونة الرسائل في الجوال. اكتب نتيجة مسلك ، ثم اترك فراغًا. سجل رقم التسجيل الخاص بك للامتحان. أضف نجمة ثم رقم الهوية الوطنية المكون من 8 أرقام. ثم انقر فوق إرسال لإرسال النتيجة بمجرد الموافقة عليها ونشرها على رقم هاتفك المحمول.

رسوم الحصول على النتائج عبر الرسائل القصيرة

بالاتفاق بين وزارة التربية والتعليم التونسية ووزارة الاتصالات وشركات الهاتف المحمول العاملة في تونس ، وهي شركة Orange ، و Tunisie Telecom ، و Ooredoo ، تبلغ رسوم الخدمة للحصول على نتيجة البكالوريا في تونس 2022 950 مليم فقط.

وزارة التربية التونسية

وأعلنت الوزارة أن على الطلاب المرشحين الحصول على رقم التسجيل لامتحان البكالوريا المكون من 6 أرقام ، ورقم الهوية الوطنية المكون من 8 أرقام. النتائج الرسمية.