9 مباريات يغيب فيها محمد شريف عن الأهلي

وسيغيب محمد شريف مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عن الفريق، للمباريات التسع المقبلة، بعد إصابته.

إصابة محمد شريف

وأصيب محمد شريف في الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر التي خاضها مساء الخميس.

وخضع محمد شريف لأشعة إكس في ساعة مبكرة من صباح الجمعة للوقوف على مدى إصابته ومدة غيابه.

وأكدت الأشعة السينية إصابة محمد شريف بتمزق العضلة الضامة، وسيغيب لمدة شهر على الأقل.

مباريات يغيب فيها محمد شريف عن الأهلي

الأهلي × الجونة – الجولة 26 – الأحد 24 يوليو – 1830

مصر للمقاصة × الأهلي – الجولة 27 – الأربعاء 27 يوليو – 900 مساءً

المقاولون العرب × الأهلي – مؤجل من الجولة 21 – السبت 30 يوليو – 900 مساءً

الأهلي × فاركو – الجولة 28 يوم 2 أو 3 أغسطس

اتحاد الإسكندرية × الأهلي – الجولة 29 يوم 6 أو 7 أغسطس

الأهلي × المصري – الجولة 30 – الأربعاء 10 أغسطس – 900 مساءً

الأهلي × الإسماعيلي – مؤجل من الجولة 18 – الأربعاء 20 يوليو – 900 مساءا.

الشركة الشرقية × الأهلي – الجولة 31 – السبت 20 أغسطس – 900 مساءً

الأهلي × إنبي – الجولة 32 في 23 أو 24 أغسطس

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

واجه فريق كرة القدم الأول نادي الزمالك، منافسه الأهلي، مساء الخميس الماضي، في نهائي كأس مصر للنسخة الأخيرة 2022.

تمكن الزمالك من الفوز بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة شهدت سيطرة الأبيض في الشوط الأول.

موعد مباراة الأهلي الجونة في الدوري

يبدأ الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي استعداداته لمواجهة نظيره الجونة في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره الجونة الأحد المقبل على ملعب الأهلي وى السلام.

وتقام المباراة في تمام الساعة 1830 بتوقيت القاهرة في اليوم السادس والعشرين من الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 48 نقطة