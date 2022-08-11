9 نصائح مهمة للوقاية من غرق الأطفال في المسابح

قدمت مدينة الملك سعود الطبية نصائح مهمة لمنع الأطفال من الغرق في حمامات السباحة.

وقالت سعود الطبية عبر حسابها على “تويتر” “في الصيف، تكون السباحة شائعة بين مختلف الفئات العمرية، لكن يجب توخي الحذر ومراقبة الأطفال والتأكد من توفر كافة وسائل الأمان”.

4 نصائح للكبار

وأضاف أنه يمكن منع حوادث غرق الأطفال من خلال الإرشادات التالية التي يجب على الكبار الالتزام بها

تأكد من مشاهدة الأطفال بالقرب من المسبح.

تأكد من وجود معدات سباحة آمنة للأطفال.

تعلم الطرق الصحيحة لتقديم الإسعافات الأولية للطفل

تأكد من وجود حواجز تمنع الطفل من الوصول إلى المسبح

5 نصائح للأطفال

تشمل قواعد سلامة السباحة التي يجب أن يعرفها الأطفال ما يلي

1- لا تسبح وحدك

2- لا تدفع أحداً أو تقفز أثناء السباحة

3- لا تغوص في الماء حتى تتأكد من عمقها

4- تأكد من عدم وجود مخاطر تحت الماء

5- تعرف على ما يجب القيام به في حالة الطوارئ