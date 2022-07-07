90 ثانية داخل قمرة قطار الحرمين تلخص الحكاية

وأعرب قائد قطار الحرمين السريع محمد مسفر اللويمي عن اعتزازه بخدمة الحجاج والمساهمة في نقلهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة في فترة وجيزة براحة وأمان.

#video_was | قائد قطار الحرمين السريع .. أيادي وطنية في خدمة الحجاج.# سلام_آمن | # واس_م pic.twitter.com/1VptSlrqF3

– مناطق واس (RegionesSPA) 7 يوليو 2022

وقال في مقطع فيديو إنه يشعر بالسعادة بكل رحلة يقوم بها، إذ يشاهد سعادة حجاج الرحمن لدى وصولهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لأداء المناسك، ملاحظًا أن بعضهم يبكون. ومنهم من يسجد شاكراً الله على حقه في هذه الرحلة.

قطار الحرمين رحلة لا تُنسى

سبق للعديد من الحجاج أن أعربوا عن سعادتهم بتجربة السفر إلى المشاعر المقدسة بالقطار السريع، الأمر الذي ساعد في تقليص وقت سفر الحاج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة بنسبة 50٪، وهو ما يشكل نقلة نوعية في نظام الخدمة الأساسية خلال الفترة الماضية. موسم الحج.

واحد من المشاريع العظيمة.

تمثل محطات قطار الحرمين السريع أحد المشاريع الكبرى التي تم إنشاؤها لخدمة الحجاج والمعتمرين وتسهيل انتقالهم بين مكة والمدينة في وقت قصير.

5 مواسم

تعد محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة إحدى المحطات الخمس الرئيسية لقطار الحرمين السريع الذي يبلغ طوله 450 كيلومترًا، وتوفر سعة إضافية لنقل الحجاج والمعتمرين والمواطنين والمقيمين بين المدينة المنورة ومكة المكرمة. وكذلك عبر محطة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومحطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ.