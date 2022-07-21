91 مليار درهم.. مكاسب بورصتي الإمارات السوقية فِيْ 6 جلسات

رفعت الأسواق المالية الإماراتية مكاسبها السوقية بنحو 91 مليار درهم فِيْ الجلسات الست الماضية مقابل 2.45 تريليون درهم فِيْ جلسة 13 يوليو.

عززت أسواق الأسْهُمْ المحلية فِيْ الإمارات مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي فِيْ ختام جلسة الأربعاء، وسط حالة من التفاؤل سيطرت على معَنّْويات المستثمرين مع إطلاق النتائج الأولى للشركات والبنوك المدرجة للنصف الأول بأرباح قوية.

تجاوزت مكاسب سوق الأسْهُمْ الإماراتية المدرجة اليوم الخميس 32.3 مليار درهم، حيث ارتفع رأس المال السوقي من 2.508 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس الأربعاء، إلَّى 2.541 تريليون درهم بنهاية الخميس، موزعةً 1.991 تريليون درهم. بالنسبة لبورصة أبوظبي و 549.74 مليار درهم. لسوق دبي المالي.

بنهاية تداولات اليوم الخميس، ستكون الأسواق المحلية قد رفعت مكاسبها السوقية إلَّى أكثر من 91 مليار درهم خلال الجلسات الست الماضية، مقارنة بنحو 2.45 تريليون درهم فِيْ جلسة 13 يوليو الماضي.

ارتفع مؤشر FTSE لسوق أبوظبي العام بنسبة 2.28٪، وهُو أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ 30 مايو بما يعادل شهر ونصف، ليغلق عَنّْد 9589.01 نقطة، فِيْما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.38٪ مسجلاً. أكبر ارتفاع فِيْ يوم واحد منذ 7 يوليو الماضي، حيث وصل إلَّى مستوى 3256.07 نقطة.

وضخ المستثمرون الأجانب أكثر من 282.3 مليون درهم فِيْ الأسواق المحلية اليوم نتيجة شراء، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 450.7 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 168.4 مليون درهم.

سوق أبو ظبي

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع الأسْهُمْ القيادية وعلى رأسها “أبوظبي الأولى” بنسبة 3.25٪ ليغلق عَنّْد 19.7 درهم، حيث اجتذب سيولة بنحو 224.3 مليون درهم، إضافة إلَّى “الإمارات للاتصالات- E &”. وارتفع سهم “الدار العقارية” بنسبة 4.04٪ إلَّى 28.34 درهم، وارتفع سهم “الدار العقارية” بنسبة 3.04٪. إلَّى 4.75 درهم، بينما تصدرت “إنترناشيونال هُولدينج” النشاط، واجتذبت السيولة بنحو 305.9 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.63٪ عَنّْد 285.8 درهم.

سوق دبي

وجاء صعود سوق دبي مدعوماً بصعود “دبي الإسلامي” بنسبة 3.77٪ إلَّى 5.78 درهم، و “الإمارات دبي الوطني” بنسبة 1.96٪ إلَّى 12.95 درهم، وتصدرت “إعمار العقارية” النشاط بجذب أكثر من 46.2 مليون درهم. وأغلق مرتفعا بنسبة 0.18٪ عَنّْد المستوى 5.38 دراهم.