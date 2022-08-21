97 % من الخدمات في السعودية رقمية

أكد الدكتور عبد الله الفيفي، نائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية للاستثمار والتميز الحكومي، أن 97٪ من الخدمات الحكومية في المملكة العربية السعودية يتم تقديمها رقميًا.

فيديو | أعلنت هيئة الحكومة الرقمية أن 97٪ من الخدمات الحكومية في المملكة العربية السعودية رقمية # النشرة التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/o6oGi4HAuI

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 21 أغسطس 2022

الخط المميز

وقال الفيفي، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، إن المملكة العربية السعودية تسير بخطى مميزة لتحقيق الريادة العالمية في الخدمات الرقمية، في إشارة إلى هيئة الحكومة الرقمية التي سهلت القيام بالأعمال وتعزيز الشراكة. بين القطاعات.