99 فعالية فِيْ 6 أشهر.. دبي قبلة الأحداث الإقليمية والدولية

رسخت دبي مكانتها كوجهة مفضلة للفعاليات الإقليمية والدولية من خلال الفوز باستضافة 99 حدثًا تجاريًا خلال النصف الأول من عام 2022.

نجحت دبي خلال النصف الأول من العام الجاري فِيْ ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة لفعاليات الأعمال، حيث استطاعت المدينة استضافة عدد من المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية وبرامج السفر التحفِيْزية لموظفِيْ الشركات الكبرى وغيرها من الأعمال. الفعاليات التي من شأنها أن تسهم فِيْ تسريع نمو قطاعي السياحة والفعاليات. فِيْ المدينة، وانعكاساتها الإيجابية على تطور ونمو اقتصاد الإمارة بشكل عام.

خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تعاونت Dubai Business Events، المكتب الرسمي لجذب الأحداث والمؤتمرات إلَّى دبي، مع شركائها فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، وحققت نجاحًا ملحوظًا من خلال تمكين دبي من الفوز بـ 99 عطاءً لاستضافة فعاليات الأعمال فِيْ الإمارة.

ومن المتوقع أن تستقطب هذه الفعاليات أكثر من 77 ألف مشارك فِيْ السنوات المقبلة، وتحجز أكثر من 330 ألف ليلة فندقية فِيْ مختلف المنشآت الفندقية فِيْ الإمارة.

فِيْ الوقت نفسه، شهد النصف الأول من عام 2022 أيضًا تقديم حوالي 200 عرض وعطاء لاستضافة فعاليات الأعمال الدولية، والتي لا يزال بعضها فِيْ انتظار الاستجابة.

تشمل الأحداث التجارية التي تم الفوز بها حتى الآن فِيْ عام 2022 المؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي، والذي سيتم تنظيمه فِيْ عام 2023، بالإضافة إلَّى المؤتمر العالمي IFOS ENT فِيْ عام 2023، ومؤتمر 2024 لجمعية جراحة العظام فِيْ آسيا والمحيط الهادئ، و 2024 المؤتمر الدولي للغدد الصماء.

بالإضافة إلَّى ذلك، أسفرت الجهُود عَنّْ استضافة عدد من الأحداث الكبرى للشركات وبرامج السفر التحفِيْزية لموظفِيْ الشركات نتيجة لعروض الاستضافة الناجحة مثل المؤتمر السنوي وبرنامج الحوافز لشركة صن فارما للصناعات الدوائية، والذي سيعقد هذا العام 2022 فِيْ دبي، وكذلك IBM Best IBM Best in Tech فِيْ عام 2023.

تماشياً مع الأولوية الإستراتيجية لجذب الأحداث التجارية الكبرى، فإن الفوز باستضافة مثل هذه الفعاليات سيساهم فِيْ تنشيط العديد من القطاعات، بما فِيْ ذلك الفعاليات، والضيافة، وكذلك الأنشطة المتعلقة بالسياحة، والاقتصاد الأوسع، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة من جميع أنحاء العالم.

وفِيْ تعليقه قال أحمد الخاجة المدير التنفِيْذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إن نجاح دبي فِيْ الفوز باستضافة مجموعة متميزة من الفعاليات التجارية خلال الفترة القادمة هُو نتيجة الجهُود التي يبذلها مكتب دبي لفعاليات الأعمال. وشركاء خلال النصف الأول من هذا العام، الأمر الذي يؤكد بدوره الثقة التي اكتسبتها المدينة مع الهِيْئات والجمعيات والشركات والمنظمات الدولية حول العالم، وتمكنها من تنظيم أكبر وأهم الأحداث.

ويأتي ذلك فِيْ ظل الإمكانات الهائلة للمدينة وبنيتها التحتية المتطورة، فضلاً عَنّْ سجلها الحافل بالمؤتمرات والاجتماعات التي استضافتها سابقًا، وساهمت فِيْ تبادل الخبرات والمعرفة والتطوير المهني والتواصل.

لا شك أن إقامة الجمعيات الدولية لبعض أنشطتها وفعالياتها الرئيسية فِيْ دبي ستجعل دبي ضمن النقاشات والمحادثات العالمية والتطورات التي تشمل أبرز قطاعات ومجالات الابتكار.

وأضاف إن فعاليات الأعمال أولوية بالنسبة لنا، انطلاقا من إرث إكسبو 2022 دبي، فضلا عَنّْ مكانة دبي كوجهة مضيافة تجمع العالم، بما يتماشى مع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي، لجعل دبي مدينة المستقبل ووجهة العالم المفضلة للعيش والعمل والاستثمار.

وأشار إلَّى أن الجهُود التي يبذلها مكتب دبي لفعاليات الأعمال فِيْ تقديم عروض الاستضافة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تأتي فِيْ إطار نهج التعاون البناء والمثمر الذي يتبعه فِيْ العمل مع الشركاء فِيْ القطاعين العام والخاص، بما فِيْ ذلك الجهات الحكومية. والجمعيات والجمعيات. المؤسسات المحلية والجامعات والمؤسسات الأخرى، بالإضافة إلَّى شركاء الأحداث التجارية، بما فِيْ ذلك أماكن الأحداث والمرافق الفندقية وشركات إدارة الوجهات والمزيد.

وأوضح المدير التنفِيْذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن نجاح المدينة فِيْ استضافة “إكسبو 2022 دبي” جعلها محط أنظار صانعي القرار الرئيسيين، مما يدل على قدرة دبي على استضافة الفعاليات على اختلاف فئاتها وأحجامها بكفاءة عالية. ولتلبية متطلبات الجمهُور الدولي. وخلال تنظيم المعرض وأيضاً فِيْ النصف الأول من العام الجاري، التقت “دبي بيزنس إيفنتس” بعدد من الوفود، فضلاً عَنّْ التواصل مع منظمي الاجتماعات والمديرين التنفِيْذيين للجمعيات الدولية، بالإضافة إلَّى تنظيم جولات ترويجية، والمشاركة فِيْ الأحداث المتخصصة والمعارض التجارية مثل IMEX فرانكفورت. IMEX فرانكفورت.

وقال ستين جاكوبسن، مساعد نائب الرئيس لفعاليات الأعمال فِيْ دبي “إن نجاح دبي فِيْ استضافة الأحداث التجارية الكبرى يأتي فِيْ إطار نهجنا التعاوني مع الشركاء فِيْ مختلف القطاعات. الإدارة المتميزة لدبي فِيْ التعامل مع الوباء العالمي وتحقيق التعافِيْ و وقد ساهم التعافِيْ القوي ودورها الريادي فِيْ استئناف أنشطة قطاعي السياحة والفعاليات فِيْ تعزيز الثقة فِيْ قدراتها، وبالتالي لا نزال نرى رغبة قوية من المنظمين والمخططين وصناع القرار لتنظيم فعاليات الأعمال الدولية. فِيْ دبي.

وأضاف “إن أولويتنا للفترة المتبقية من هذا العام هِيْ التأكيد للمديرين التنفِيْذيين للجمعيات ومنظمي المؤتمرات والاجتماعات وغيرهم من صانعي القرار على أهمية إقامة الفعاليات التجارية والتواجد الشخصي فِيْ المدينة، للاستفادة من العروض القوية. والتجارب الفريدة التي يمكن أن تقدمها لهم دبي “. سنواصل العمل مع شركائنا لخلق فرص لاختيار واستضافة الأحداث التجارية التي تتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية.

يرتكز مكتب دبي لفعاليات الأعمال على الأداء المتميز الذي سجله خلال الفترة الأخيرة من هذا العام مع منظمي الاجتماعات ومسؤولي الاتحادات الدولية، وسيواصل زخمه خلال الفترة المتبقية من عام 2022.

كَمْا سينظم، بمشاركة مجموعة من الشركاء، حملات ترويجية خارجية فِيْ عدد من المدن الكبرى فِيْ أوروبا وأمريكا اللاتينية وإسرائيل للقاء مخططي ومنظمي الاجتماعات والمؤتمرات فِيْ مناطقهم، وشرح الإمكانات الهائلة. التي تتمتع بها دبي وما يمكن أن تقدمه لهم.

من ناحية أخرى، ستوفر الوفود المدعوة من اليابان وكوريا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية للمنظمين الفرصة للتعرف مباشرة على إمكانات دبي.

بالإضافة إلَّى ذلك، ستشارك “فعاليات دبي للأعمال”، برفقة وفود مهمة من الشركاء، فِيْ المعارض التجارية الكبرى مثل “IMEX America” ​​فِيْ لاس فِيْغاس و “IBTM World” فِيْ برشلونة.

تواصل فعاليات دبي للأعمال الاستفادة من الشراكات الرئيسية والتعاون الدولي لتعزيز مكانة دبي كَمْركز عالمي لاستضافة الأحداث التجارية، من خلال عضويتها وأنشطتها مع التحالف العالمي BestCities، والرَابِطْة الدولية للمؤتمرات والمؤتمرات، والرَابِطْة الدولية للمنظمين. الرَابِطْة الدولية لمنظمي المؤتمرات المحترفِيْن، وشراكة محاور الرَابِطْة العالمية. بصفتها شريكًا مؤسسًا لمركز دبي للكيانات الاقتصادية والمهنية، ستشرك فعاليات دبي للأعمال أيضًا مديري الجمعيات التنفِيْذيين وقادة الفكر فِيْ الاجتماع والمعرض السنوي للجمعية الأمريكية للجمعيات التنفِيْذية.