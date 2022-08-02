admit.edu.sa استعلام الطلاب عن نتائج القبول القبول الموحد بالجامعات للعام الدراسي 1444

عند الاستفسار عن نتائج القبول الموحد فِيْ الجامعات السَعُودِيْة، يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن نتائج القبول الموحد فِيْ الجامعات السَعُودِيْة، خاصة بعد إغلاق باب القبول الموحد فِيْ الجامعات السَعُودِيْة، الأربعاء 28 يوليو. 2022 حيث ينتظر الطلاب نتائج القبول الموحدة للعام الدراسي 1444 هـ، كَمْا تتيح المملكة العربية السَعُودِيْة لجميع الطلاب التحقق من نتائج القبول الموحدة من خلال الروابط الإلكترونية للجامعات السَعُودِيْة، وسنتعرف معًا على مزيد من التفاصيل من خلال هذا المقال تابعنا.

تعرف على نتائج القبول الموحد فِيْ الجامعات

أعلنت بوابة القبول الموحد عن جدول لإجراءات القبول فِيْ الجامعات السَعُودِيْة للعام الدراسي 1444 هـ، وحددت الجامعات رَابِطًْا إلكترونيًا يستطيع الطلاب من خلاله التحقق من نتائج القبول الموحد، والموضحة بالتواريخ أدناه، وذلك من خلال الجدول التالي

سيتم الإعلان عن المقابلات الشخصية للمرشحين للكليات الصحية التي تتطلب مقابلة شخصية يومي الأحد والاثنين 1 أغسطس 2022 م.

كَمْا سيتم الإعلان عن النتائج مع بدء تأكيد القبول الموحد للفحص الأول عبر بوابة القبول الإلكترونية يوم الاثنين 1 أغسطس 2022 م.

آخر مَوعِد لتأكيد القبول الموحد للفرز الأول، وبعد ذلك سيتم إلغاء القبول لتأكيد القبول الموحد، الخميس 4 أغسطس 2022 م.

آخر مَوعِد لتأكيد القبول الموحد لأكبر عرض يتم بعده إلغاء قبول من لم يؤكد القبول هُو الأحد 7 أغسطس 2022 م.

رَابِطْ القبول الجامعي

أعلنت جامعات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن روابطها الخاصة للتحقق من نتائج القبول الموحد، وهِيْ كالتالي