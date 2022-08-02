Asus Zenfone 9 أقوي هُواتف شركة Asus | مواصفات ومميزات الهاتف

اسوس زينفون 9 إصدار خاص جديد آخر ينضم إلى مجموعة الهُواتف الذكية والأجهزة المحمولة للشركة ASUS للسنة 2022. قبل أيام قليلة، أعلنت الشركة عن إطلاق أحدث هُواتفها العائلية. Zenfone لديك هاتف اسوس زينفون 9. يأتي الهاتف خلفًا لإصدار الشركة السابق Asus Zenfone 8 والذي حقق نجاحًا كبيرًا بين عدد كبير من المستخدمين بمواصفاته ومميزاته الممتازة. كالعادة تتبع الشركة نفس الخطوات وتقدم فِيْ هذا الإصدار الجديد أحدث التقنيات فِيْ الهُواتف الذكية حتى الآن. يأتي الهاتف بأحدث وأقوى معالج كوالكوم وهُو معالج Snapdragon 8+ Gen 1 وهُو متاح حتى الآن فِيْ بعض الهُواتف مثل Xiaomi 12s و Xiaomi 12s pro و Xiaomi 12s Ultra. كَمْا يأتي الهاتف بشاشة. سوبر اموليد مع لمعان عالي 1100 لومن بمعدل تحديث 120 هرتز كَمْا يأتي الهاتف بنظام كاميرا مميز مع كاميرا رئيسية دقيقة خمسون ميغا بكسل بالإضافة إلى امتلاكه لبطارية رائعة 4300 مللي أمبير وشحن سريع 30 وات. التقدم النهائي للشركة ASUS شريحة رئيسية جديدة بمواصفات ممتازة ومتطورة لتنافس العديد من الهُواتف من شركات أخرى مثل Iphone 13 أو Samsung S22 أو Google pixel 6. الخطوة التالية نعرفها مواصفات وسعر Asus Zenfone 9 الجديد.

مواصفات Asus Zenfone 9

أولاً ياتي الهاتف بوزن حوالي 169 جرام.

كَمْا أنها تأتي مع مواد من نوع التصنيع بوليمر على ظهر الهاتف بالإضافة إلى وجود إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف

على ظهر الهاتف بالإضافة إلى وجود إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف كَمْا يتوفر الهاتف مع دعم لتركيب شريحتين اتصال. نانو سيم كَمْا أنه متاح بدعم من شبكات اتصالات الجيل الرابع والخامس معًا.

كَمْا أنه متاح بدعم من شبكات اتصالات الجيل الرابع والخامس معًا. لكن الهاتف لا يأتي بقدرة على زيادة مساحة التخزين المتاحة، بسبب عدم وجود فتحة إضافِيْة لبطاقة الذاكرة.

كَمْا يأتي الهاتف مع دعم لمقاومة الغبار ورذاذ الماء بشهادة IP68 حيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء على عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة فقط

حيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء على عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة فقط يحتوي الهاتف أيضًا على شاشة من النوع سوبر اموليد بحجم 5.9 بوصة، يأتي أيضًا بجودة عالية FHD + بدقة 1080 × 2400 بكسل بكثافة بكسل حوالي 445 بكسل لكل بوصة.

بحجم 5.9 بوصة، يأتي أيضًا بجودة عالية بدقة بكسل بكثافة بكسل حوالي 445 بكسل لكل بوصة. شاشة الهاتف تأتي أيضًا بوظيفة HDR10 + لتوفِيْر درجة أكبر من الوضوح لمحتويات الشاشة

لتوفِيْر درجة أكبر من الوضوح لمحتويات الشاشة سطوع الشاشة تقريبًا. 1100 الشموع، لتوفِيْر درجة عالية من الإضاءة للشاشة حتى فِيْ وجود ضوء الشمس

الشموع، لتوفِيْر درجة عالية من الإضاءة للشاشة حتى فِيْ وجود ضوء الشمس شاشة الهاتف تأتي أيضًا مع دعم معدل تحديث جديد وأعلى 120 Hertz، لتوفِيْر السرعة والسلاسة فِيْ الحركة والتنقل على الشاشة

Hertz، لتوفِيْر السرعة والسلاسة فِيْ الحركة والتنقل على الشاشة أما بالنسبة لحماية الشاشة فهناك طبقة حماية من النوع زجاج كورنينج الغوريلا فِيْكتوس لحماية الشاشة من التشققات أو الخدوش

لحماية الشاشة من التشققات أو الخدوش شاشة الهاتف تأتي أيضًا مع دعم لـ. دائما على الشاشة لإظهار الإشعارات على شاشة قفل الهاتف.

أداء الهاتف

الهاتف يعمل اسوس زينفون 9 أحدث إصدار من نظام التشغيل. أندرويد 12 من جوجل بالإضافة إلى وجود واجهة مستخدم ASUS من هُواتفهم واجهة ZenUI.

أحدث إصدار من نظام التشغيل. من جوجل بالإضافة إلى وجود واجهة مستخدم من هُواتفهم كَمْا أنه يحتوي على أحدث وأقوى معالجات كوالكوم. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 وهُو متوفر بدقة تصنيع تصل إلى 4 نانومتر

وهُو متوفر بدقة تصنيع تصل إلى 4 نانومتر يعمل معالج الهاتف بنواة أكثر قوة من النوع اللحاء- X2 إنه متوفر بتردد يصل إلى 3.19 جيجاهرتز

إنه متوفر بتردد يصل إلى 3.19 جيجاهرتز بالإضافة إلى وجود ثلاث نوى أخرى من النوع اللحاء- A710 هذه متوفرة بتردد يصل إلى 2.75 جيجاهرتز.

هذه متوفرة بتردد يصل إلى 2.75 جيجاهرتز. هناك أيضًا أربعة نوى باقية من النوع اللحاء A510 بالنسبة لهذه، فهِيْ متوفرة بتردد حوالي 1.80 جيجاهرتز.

بالنسبة لهذه، فهِيْ متوفرة بتردد حوالي 1.80 جيجاهرتز. بخصوص GPU GPU على الهاتف، يأتي من خلال شركة. كوالكوم مع نوع من المعالج 730 .

على الهاتف، يأتي من خلال شركة. مع نوع من المعالج . تتوفر ثلاثة إصدارات من السعة التخزينية المتوفرة فِيْ الهاتف، وهِيْ كالتالي 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام، أو 256 جيجا بايت مع 16 جيجا بايت رام.

ذاكرة التخزين الداخلية متوفرة أيضًا فِيْ الهاتف من النوع السريع UFS 3.1 أيضا، مع نوع سريع من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5.

كاميرا Asus Zenfone 9

يأتي الهاتف بكاميرا سيلفِيْ أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 2.5، وتتوفر أيضًا مع ميزة دعم. Dual Pixel PDAF مع تسجيل فِيْديو 4K.

مع تسجيل فِيْديو 4K. يوجد أيضًا إعداد للكاميرا الخلفِيْة المزدوجة فِيْ الجزء الخلفِيْ من الهاتف – يأتي الإعداد الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 1.9.

كَمْا يأتي مع جهاز استشعار. سوني آي إم إكس 766 مع دعم الميزات PDAF والتثبيت البصري gimbal OIS .

مع دعم الميزات والتثبيت البصري . أما بالنسبة للكاميرا الثانية فهِيْ تأتي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 2.2 وتستخدم للتصوير الواسع. فائقة واسعة .

. تأتي هذه الكاميرا أيضًا بزاوية تصوير عريضة 113 درجة تدعم الوظيفة. AF مع جهاز استشعار سوني آي إم إكس 363 .

مع جهاز استشعار . كاميرات الهاتف متوفرة مع الوظيفة HDR مع التصوير بانوراما بالإضافة إلى وجود فلاش LED بجانب الكاميرات

مع التصوير بالإضافة إلى وجود فلاش LED بجانب الكاميرات يمكن للهاتف أيضًا تسجيل مقاطع الفِيْديو بجودة عالية 8 كيلو مع معدل الالتقاط 24 لقطة فِيْ الثانية.

مع معدل الالتقاط لقطة فِيْ الثانية. بالإضافة إلى دعم التصوير عالي الجودة. 4K بدقة 2160 بكسل، بمعدل إطارات 30/60/120 لقطة فِيْ الثانية.

بدقة 2160 بكسل، بمعدل إطارات لقطة فِيْ الثانية. أيضا، تصوير عالي الجودة. HDF أيضًا بدقة 1080 بكسل ومعدل الالتقاط 30/60/240 لقطة فِيْ الثانية.

أيضًا بدقة 1080 بكسل ومعدل الالتقاط لقطة فِيْ الثانية. يأتي أيضًا مع دعم الميزات. جيروسكوبي EIS لتحقيق الاستقرار الإلكتروني للهاتف أثناء تسجيل مقاطع الفِيْديو.

مواصفات الهاتف الأخرى

تعال الهاتف اسوس زينفون 9 مع مكبرات صوت استريو خارجية مزدوجة، فإنها توفر تجربة صوت عالية ومميزة.

مع مكبرات صوت استريو خارجية مزدوجة، فإنها توفر تجربة صوت عالية ومميزة. كَمْا يأتي مع مدخل 3.5 ملم لتثبيت السماعة.

الهاتف متاح مع الوظيفة. NFC.

لكنها لا تأتي بدعم من شبكات الراديو. FM.

تأتي بصمة الإصبع الموجودة فِيْ الهاتف مدمجة مع زر الطاقة، مع دعم لإمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه من خلال الميزة. فتح الوجه .

. كَمْا يأتي الهاتف بدعم مجموعة من المستشعرات المختلفة مثل القرب والتسارع والبوصلة وأيضًا الجيروسكوب.

يحتوي الهاتف على بطارية ليثيوم بوليمر. 4300 مللي أمبير، متوفر مع دعم الشحن السريع 30 ماذا او ما.

مللي أمبير، متوفر مع دعم الشحن السريع ماذا او ما. كَمْا يأتي مع دعم الشحن اللاسلكي العكسي.

يأتي منفذ الشحن أيضًا بنوع الهاتف Type-C 3.0 إصدار سريع وأحدث بالإضافة إلى دعم الميزات OTG.

إصدار سريع وأحدث بالإضافة إلى دعم الميزات أخيرًا يتوفر الهاتف أربعة خيارات للألوان وهِيْ كالتالي الأسود، والأزرق، والأحمر، والفضي أيضًا.

سعر Asus Zenfone 9