BAC خطوات التسجيل في الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا الدورة الرئيسية تونس 2022

خطوات التسجيل بالبعثات للحصول على نتائج البكالوريا تونس 2022 ، شهدت الساعات الماضية زيادة في عمليات البحث عن خطوات التسجيل في البعثات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا تونس 2022 برقم التسجيل ، بحسب ما ورد. أعلنت وزارة التربية والتعليم التونسية في بيان رسمي لها ، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات التسجيل في أبراج قصيرة للحصول على نتائج البكالوريا في تونس المقرر إعلانها نهاية الشهر الجاري. في جميع الولايات التونسية وعبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم التونسية.

التسجيل في خدمة الرسائل القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا في تونس

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم التونسية ، اليوم الاثنين 20 يونيو 2022 ، بيانا حول بدء إتاحة خدمة التسجيل عبر الرسائل النصية القصيرة لجميع الطلاب المرشحين لامتحان البكالوريا في الدورة الرئيسية لعام 2022 ، من أجل الحصول عليها. نتائج الامتحان عن طريق الإرسال القصير للهاتف المحمول الرقمي للمستفيدين بخدمات الهاتف المحمول من “اتصالات تونس” و “Ooredoo” و “أورانج” بسعر إجمالي 950 مليم ، فور الإعلان عن نتائج البكالوريا تونس 2022 ، بعد الموافقة على النتائج الرسمية في إطار خطة الوزارة الدائمة لاستخدام التكنولوجيا في العلوم ونشر النتائج وإتاحة النتائج للطلاب بسهولة بمجرد ظهورها رسميًا بعد استكمال الفحوصات. ومراقبة العمليات في الضوابط وإتاحة نتائج البكالوريا من خلال خدمة المهمات القصيرة للطلاب المشاركين في الخدمة. جليد.

خطوات التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة تونس 2022

نستعرض معكم خطوات التسجيل في خدمة الرسائل القصيرة لنشر نتائج امتحان الدورة الرئيسية لبكالوريا تونس 2022 حيث ستقوم وزارة التربية بتفعيل الخدمة للمرشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم بالدورة الرئيسية من خلال إرسالات قصيرة. بتوجيه رسالة قصيرة إلى الرقم 85005 كالتالي:

أولاً: اكتب كلمة BAC ، ثم اترك فراغًا.

ثانياً: كتابة رقم التسجيل لامتحان البكالوريا.

ثالثا: اكتب نجمة ثم رقم البطاقة الوطنية.

رابعاً: ثم الضغط على كلمة حفظ البيانات والحصول على رقم تسجيل المرشحين لامتحان البكالوريا تونس 2022.

أشارت وزارة التربية والتعليم التونسية إلى أن رقم التسجيل لامتحان البكالوريا يجب أن يكون 6 أرقام ، ورقم البطاقة التعريفية يجب أن يكون 8 أرقام ، ويتسلم المناضلون في الخدمة نتيجة امتحان البكالوريا قبل موعده الرسمي وقبله. نشرت على الموقع الإلكتروني لنتائج دورة البكالوريا الرئيسية تونس 2022.