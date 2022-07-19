ca.gov.sa تحديث حساب المواطن النفاذ الوطني 1444

يجب على جميع الأشخاص الذين يستفِيْدون من برنامج حساب المواطن السعودي تحديث بياناتهم التي قد تكون تغيرت باستمرار، مثل أرقام الهُواتف المحمولة أو أرقام الحسابات المصرفِيْة، لتجنب مقاطعة الدعم المستحق لهم فِيْ برنامج حساب المواطن.

رَابِطْ دخول حساب المواطن من منصة الوصول 1444

يعد برنامج حساب المواطن السعودي من أهم برامج الدعم الحكومي التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفِيْن لحماية الأسر السَعُودِيْة من الآثار المباشرة المتوقعة للإصلاحات الاقتصادية التي هِيْ فِيْ طريقها للتنفِيْذ. المملكة العربية السَعُودِيْة مما قد يتسبب فِيْ فرض رسوم اقتصادية يتم توفِيْر خدمة تحديث لبيانات الحساب للمواطن عدة أشكال منها البوابة الوطنية الموحدة.

كيفِيْة تحديث حساب المواطن عبر البوابة الوطنية

يمكنك تحديث تفاصيل حساب المواطن الخاص بك من خلال حساب فِيْ البوابة الوطنية الموحدة لوزارة الداخلية السَعُودِيْة، على النحو التالي

اشتراك موقع حساب المواطن أنا.

انقر فوق كلمة “تسجيل الدخول”.

اختر الضغط على كلمة “دخول” من خلال بوابة الدخول الوطنية الموحدة

أدخل رقم الهُوية وكلمة المرور لحساب أبشر الخاص بك

انقر فوق كلمة “تسجيل الدخول”

قم بتحديث البيانات ثم اختر قبول وابدأ

انقر فوق “حفظ التعديل”.

كيفِيْة تحديث حساب المواطن برقم الهُوية

ويمكنك تحديث بياناتك الخاصة بحساب المواطن السعودي عبر رقم الهُوية، من خلال الخطوات التالية التي توضح كيفِيْة إتمام هذا الأمر على النحو التالي –

اشتراك حساب المواطن.

انتقل إلى رمز تسجيل الدخول على الجانب الأيسر من الصفحة

أدخل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك ورقم التعريف الخاص بك وكلمة المرور الخاصة بك ورمز التحقق

بعد تسجيل الدخول، انقر فوق كلمة “تفاصيل التطبيق” على يمين الصفحة وأدخل إدارة المرفقات، ثم قم بتحديث تفاصيل حساب المواطن.

رقم حساب المواطن

خصص برنامج حساب المواطن رقم اتصال لخدمة العملاء حتى يتمكن المواطنون من إرسال الشكاوى والاستفسارات وإيجاد حَلْول للمشاكل التي قد تنشأ عند التسجيل فِيْ برنامج حساب المواطن، باستخدام حسابهم أو حتى تحديث بياناتهم.حساب المواطن عن طريق الاتصال على 19912 .