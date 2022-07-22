CNN السعودية وإيران مستعدتان للحوار السياسي علنًا

ونقلت شبكة CNN عن مسؤول إيراني كبير تأكيده استعداد السعودية وإيران لمواصلة الحوار على المستوى السياسي العام بعد فترة من المفاوضات الأمنية.

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن العراق أبلغ إيران باستعداد السعودية لنقل المفاوضات الأمنية إلى المستوى السياسي وبصورة علنية، وأشار إلى أن طهران تبادلت نفس الإرادة مع الرياض.

ونقلت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء عن عبد اللهيان قوله “أجرينا خمس جولات من المحادثات مع السعودية على الصعيد الأمني.”

حوار بين السعودية وإيران

وأشار عبد اللهيان إلى أن طهران “أبلغت الرياض باستعدادها لمواصلة الحوار على المستوى السياسي لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”، على حد قوله.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإيراني أن الإمارات والكويت تستعدان لإرسال سفيريهما إلى طهران، مشيرًا إلى أن أبوظبي لن تكون جزءًا من أي تكتل عسكري ضد إيران لأنها لا تتبع سياسة المواجهة مع إيران. طهران. هو قال.

يشار إلى أن العراق يتوسط بين الرياض وطهران واستضاف عدة جولات من المفاوضات بين البلدين.