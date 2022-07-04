 CNN قطار العلا هو رحلة عبر الزمن 

وقالت CNN إنه على الرغم من أن محافظة العلا السعودية، والتي تعتبر أكبر متحف مفتوح في العالم، جديدة على خريطة السياحة العالمية، إلا أنها نجحت في جذب الانتباه العالمي بفضل مشاريعها السياحية الأخيرة، بما في ذلك قطار الواحة.

وتابع التقرير أعلنت المملكة مؤخرًا عن خططها للعمل على مشروع قطار العلا الذي يسعى لتطوير المحافظة وجعلها وجهة عالمية، حيث وقعت عقدًا مع مجموعة سيسترا المتخصصة في مجال النقل. عام. وسائل النقل؛ تحقيق التنمية الشاملة للمدينة.

الهدف من قطار العلا

ويهدف قطار العلا إلى ربط المحافظة عبر سلسلة من المحطات والمسارات من بينها معالم ومواقع تراثية تاريخية.

وتابع من خلال ما سبق فإن قطار العلا الذي يعد من المشاريع الأساسية في المدينة يأخذك في رحلة عبر الزمن، والسعودية أطلقت مخططًا يحمل نفس الاسم ضمن إحدى الركائز الأساسية لـ برنامج تطوير المنطقة إلى وجهة عالمية للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ويمتد مسار سكة حديد العلا لمسافة 50 كيلومترًا، بدءًا من مطار العلا الدولي جنوباً وصولاً إلى مدينة الحجر شمالاً، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم تصميم المركبات على أساس الطبيعة والتاريخية. تراث من منطقة العلا.

تجربة سياحية فريدة

شارك الموقع مجموعة من الصور من الحساب الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، توضح كيف سيبدو القطار من الداخل والخارج، حيث يوحي تصميمه بالبساطة والجمال والحداثة في نفس الوقت.

من خلال مشروع القطار، تعتزم العلا تعزيز الاستدامة في التنقل من خلال تقليل الازدحام على الطرق وتقليل مستوى الضوضاء، كما ستعمل على الاستخدام الفعال للطاقة الكهربائية المستدامة، وستربط المراكز والأحياء والمواقع التراثية والسياحة، وستوفر تجربة عرض سياحي يحتفي بجمال البيئة الطبيعية.

تم تصميم مسار القطار للسماح بوصول المشاة والسماح بمشاركة الدراجات والدراجات الكهربائية والمركبات الكهربائية أيضًا.

وقال رئيس قطاع عمليات الحفظ بالهيئة الملكية لمحافظة العلا معتز بن عبدالعزيز الكردي طموحنا خلق تجربة سياحية وخدمية وسط البيئة الطبيعية الفريدة لمحافظة العلا.

ومن المتوقع الانتهاء من تصميم المراحل الأولى في عام 2023، حيث تم تقسيم مشروع القطار إلى عدة مسارات، حيث يربط المسار الأحمر الشمالي المناطق السياحية وأبرز المواقع الأثرية، كما يتيح سهولة التنقل بين مختلف المسارات. المواقع الرئيسية المحددة في خطة السفر عبر الزمن.

وتمتد المرحلة الثانية إلى جنوب محافظة العلا بمسار إضافي بطول 33 كيلومترًا يربط بالمطار الدولي.