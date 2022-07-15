CNN لماذا يجب على أمريكا التحالف دائمًا مع السعودية

سلطت سي إن إن الضوء على زيارة الرئيس جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية في تقرير مطول حول أهمية وضرورة تعاون واشنطن المستمر مع الرياض، تحت عنوان لماذا يجب أن تتحالف الولايات المتحدة دائمًا مع المملكة

وقال التقرير إن رحلة بايدن إلى الخارج دفعته إلى السعي لإقامة علاقات أمريكية مع حليف واشنطن الحيوي والقوي في الشرق الأوسط، حيث وصل إلى السعودية يوم الجمعة لتحقيق توازن بين المصالح الوطنية والقيم الأمريكية.

وأشار التقرير إلى تصريح سابق للرئيس بايدن، قال فيه، أعتقد أن لدينا فرصة لإعادة تأكيد ما أعتقد أننا ارتكبنا خطأ في الابتعاد عن نفوذنا في الشرق الأوسط، وعلقت CNN على ذلك قائلة لماذا اختار بايدن السعودية لاستكمال نفوذه في الشرق الأوسط ويرجع ذلك ببساطة إلى إدراكه لدور المملكة الحاسم في التأثير على جيرانها باعتبارها ركيزة في المنطقة.

ومضى التقرير يقول الإدارة الأمريكية تعلم أن الطريق إلى ما تريده في واشنطن يجب أن يمر أولاً بموافقة الرياض، وهذا بالضبط سبب هذه الزيارة.

لماذا الولايات المتحدة متحالفة مع السعودية

مجلس التعاون الخليجي ينعقد في جدة وقت زيارة بايدن للسعودية، ويؤكد مرة أخرى أهمية الرياض في ربط عزيمة الدول العربية، وبالتالي فإن انتصار الرياض على واشنطن يعني الانتصار على معظم الدول الأخرى، وبالتأكيد مصلحة بايدن تكمن في تقريب هذه الدول منه، فهو حريص على كسب التأييد لحملته لاستخدام الدبلوماسية لتقويض مساعي طهران لتخصيب اليورانيوم لصنع قنبلة نووية.

كانت المملكة حليفًا استراتيجيًا رئيسيًا للولايات المتحدة لأكثر من نصف قرن، وقد قال مراقبو السياسة الخارجية إن المصلحة بين واشنطن والرياض بحاجة إلى إعادة التفكير بالكامل، بالنظر إلى فكرة أن القوتين لديهما بالفعل مصالح مشتركة.

واختتمت سي إن إن تقريرها بالقول تأتي الزيارة في وقت خطر سياسي على بايدن، حيث تنخفض معدلات موافقته مع ارتفاع معدلات التضخم وبعد فترة من أسعار البنزين القياسية، وبالتالي يرحب كثير من الناخبين بقراركم بزيارة المملكة.