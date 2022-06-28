CNN منتجو النفط لا يمتلكون مصباحًا سحريًّا لخفض الأسعار

قالت شبكة CNN الأمريكية إن العالم غالبًا ما ينظر إلى منتجي النفط على أنهم مصباح سحري يمكنه ترويض الأسعار المرتفعة عن طريق تشغيل حنفيات النفط، لكن هذا التفكير لا يناسب جميع الأوقات، وهذه المرة منظمة أوبك وأوبك + ونفط آخر. المنتجين. ليس لدي إجابة على هذا الأمر. .

وقال التقرير إن الدول المستهلكة للنفط تنتظر بقلق اجتماع أوبك مرة أخرى هذا الأسبوع لتقرر ما إذا كانت ستضخ مزيدًا من الخام في السوق لكبح الأسعار الجامحة.

وتابع بعد الصراع الروسي الأوكراني، ارتفع النفط هذا العام إلى أعلى مستوى له في 14 عامًا، وتراجعت الأسعار بشكل طفيف منذ ذلك الحين واستقرت العقود الآجلة لخام برنت حول 113 دولارًا للبرميل حتى يوم الاثنين، لكن الدول الغربية تضغط على الدول المنتجة للنفط من أجل الاستمرار في إضافة المزيد من النفط إلى السوق.

ناقش قادة الدول هذا الحديث في مؤتمر G7 في ألمانيا، حيث ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا منتجي النفط إلى زيادة الإنتاج بكميات استثنائية.

الركود العالمي عقبة في الطريق

وقال تقرير سي إن إن لكن عندما يجتمع منتجو النفط الخميس المقبل لاتخاذ قرار بشأن زيادة الإنتاج، فإنهم سيحتاجون إلى مراعاة الركود العالمي الذي يلوح في الأفق والذي يهدد بخفض الطلب على النفط الخام وتقليل قدرتهم على إنتاج النفط.سيطرة على السعر.

حذر الاقتصاديون من أنه مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، وفعل البنوك المركزية في العالم الشيء نفسه، فمن المرجح حدوث ركود اقتصادي عالمي في الأشهر الثمانية عشر المقبلة.

وكتب محللو سيتي جروب في مذكرة يقيّمون فيها مسار النمو العالمي على مدى الأشهر الثمانية عشر المقبلة “الركود هو بالتأكيد خطر ملموس بشكل متزايد على الاقتصاد”.

يقول الخبراء إن منتجي النفط لا يمكنهم توقع الركود عن طريق ضخ المزيد، وإذا حدث ركود، فإن إضافة المزيد من البراميل ستضر باقتصاداتهم.

ميزان سوق النفط

وقال التقرير في الواقع، قالت دول الخليج، وتحديدا السعودية والإمارات، في أكثر من مناسبة، إن سوق النفط متوازنة، ولا داعي لإنتاج المزيد.

وقال يوسف الشمري، الرئيس التنفيذي ورئيس أبحاث النفط في CMarkits في لندن “يدرك منتجو النفط أن التأثير الاقتصادي لارتفاع الأسعار لم يظهر بعد في سوق النفط وهم يتصرفون وفقًا لذلك.

وقالت أمينة بكر، كبيرة مراسلي أوبك في إنيرجي إنتليجنس، إن أوبك وحدها لا تملك القدرة على منع الركود.

كانت أوبك قد وافقت بالفعل في اجتماعها الأخير في 2 يونيو على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميًا في يوليو وأغسطس، أعلى من المستوى المتفق عليه مبدئيًا البالغ 432 ألف برميل يوميًا حتى سبتمبر، في سياق التأكيد على مفهوم توازن سوق النفط. .