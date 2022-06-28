COP 28.. الإمارات تستضيف العالم من أجل المناخ

تم تنظيم العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية على مدار السنوات الماضية لمناقشة قضايا المناخ، لكن العالم فِيْ مَوعِد مع قمة مختلفة تستضيفها الإمارات.

تنتظر وسائل الإعلام وجميع المهتمين بقضايا المناخ والبيئة بفارغ الصبر قمة “COP 28″، والتي من المتوقع أن تكون فريدة من نوعها فِيْ التنظيم والحضور، وتقديم النتائج والتوصيات التي يحلم بها كل إنسان يعيش على هذا الكوكب.

ولن نبالغ إذا قلنا أن التغير المناخي سيؤرخ قبل وبعد “مؤتمر الأطراف 28″، حيث تعتبر الإمارات من أبرز دول العالم التي تبذل كل الجهُود لنشر الطاقة النظيفة على مستوى عالمي، لكنها دليل على مكانة الإمارات فِيْ هذا المجال.

ولم يكن تقرير “وول ستريت جورنال”، الذي أدرجت فِيْه بالأرقام المسيرة المشرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة، نموذجاً يحتذى به عالمياً فِيْ الاهتمام بالطاقة النظيفة واستثماراتها.

ولم تتوقف الصحيفة الأمريكية عَنّْد اهتمام الإمارات بمشاريع الطاقة النظيفة على أراضيها، بل تجاوزتها لتسليط الضوء على الدور الإقليمي والعالمي للإمارات ومشاريعها فِيْ عدد من دول العالم حفاظاً على البيئة. كوب من تداعيات تغير المناخ.

نعود إلَّى قمة المناخ “كوب 28” التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ نوفمبر 2023. والتي من المتوقع أن تشهد أكبر مساهمة ومشاركة عالمية.

ويعود ذلك إلَّى الرؤى الواعدة والاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة واستثماراتها فِيْ مجالات الطاقة المتجددة ومن أهمها الهِيْدروجين الأخضر، أصبحت الإمارات اليوم نموذجاً عربياً مشرفاً برؤية واعدة للطاقة النظيفة.

هدف صافِيْ الانبعاثات الصفرية

على مدى الخمسة عشر عامًا الماضية، عززت دولة الإمارات العربية المتحدة ريادتها فِيْ مجال الطاقة النظيفة والعمل المناخي، حيث استضافت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) منذ عام 2009، وعززت مكانتها الرائدة باختيارها استضافة الدورة الثامنة والعشرين. مؤتمر الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. COP28 “فِيْ عام 2023.

ومن المؤكد أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة لن تألو جهداً فِيْ جعل هذه الدورة شاملة، والمساهمة فِيْ توحيد جهُود العالم.

المؤتمر الذي تنظمه دولة الإمارات العربية المتحدة، سيتضمن آراء الجميع من الدول المتقدمة والنامية، وسيمثل كافة وجهات النظر فِيْ القطاعين العام والخاص، وسيشمل النساء والشباب والمجتمع المدني. وسيركز أيضًا على حلول مناخية مجدية وقابلة للتطبيق تجاريًا قادرة على تحويل الخطط والاستراتيجيات إلَّى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ستلعب دائرة الطاقة فِيْ أبوظبي دورًا رئيسيًا لأنها مسؤولة عَنّْ تطوير قطاع الطاقة على أساس مستدام.

خلال قمة COP26، أعلنت وزارة الطاقة عَنّْ 9 مشاريع قائمة وتحت التخطيط تركز على توليد الطاقة النظيفة من الطاقة الشمسية والنووية، وتزويد الكهرباء لأنظمة إنتاج المياه من خلال تقنية التناضح العكسي، واعتماد سياسات لتحفِيْز كفاءة الطاقة من أجل تقليل الانبعاثات. من توليد الطاقة وإنتاج المياه بنسبة لا تقل عَنّْ 50٪ على مدى السنوات العشر القادمة، حيث تساهم المشاريع الحالية للطاقة النظيفة والمتجددة فِيْ خفض كبير فِيْ حجم انبعاثات الكربون.

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة أحدث مبادراتها الاستراتيجية المناخية تحت عَنّْوان “الحياد المناخي بحلول عام 2050″، بهدف تحقيق الحياد المناخي وتحقيق انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، وذلك فِيْ إطار جهُودها الجماعية لدعم البيئة المستدامة والعمل المناخي. أعلنت بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لذكرى تأسيسها. لتمثل انعكاسًا للتقدم المحرز خلال الخمسين عامًا الماضية، وتوقعًا للإنجازات التي سيحققها جيل الشباب فِيْ الخمسين عامًا القادمة.

قيادة الحركة العالمية

فِيْ عام 2022، رسخت دولة الإمارات مكانتها كواحدة من أبرز قيادات الحركة العالمية للعمل المناخي من خلال مجموعة من الإنجازات والمبادرات الرائدة على المستوى الدولي، والتي تصب فِيْ مصلحة تحقيق الاستدامة البيئية ومواجهة تحديات المناخ. التغيير فِيْ العالم.

فِيْ عام 2022، واصلت دولة الإمارات احتلالها المركز الأول فِيْ العديد من مؤشرات التنافسية العالمية فِيْ المجال البيئي، واستضافت سلسلة من الاجتماعات والفعاليات التي عززت مكانتها كَمْنصة عالمية للحوار وحشد الطاقات من أجل دفع جهُود الحماية. الأرض من تداعيات تغير المناخ والتكَيْفَ مع آثاره المحتملة على النظم البيئية والقطاعات. كل شيء اقتصادي.

جاء إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عَنّْ هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 تتويجاً لجهُود الدولة ومسيرتها فِيْ العمل نحو المناخ على المستويين المحلي والعالمي خلال العقود الثلاثة الماضية منذ انضمامها إلَّى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ فِيْ 1995.

ستوفر المبادرة فرصًا جديدة للتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي، فضلاً عَنّْ المساهمة فِيْ ترسيخ مكانة الدولة كوجهة مثالية للعيش والعمل وخلق مجتمعات مزدهرة، حيث ستستثمر الإمارات أكثر من 600 مليار درهم فِيْ الطاقة النظيفة والمتجددة. حتى عام 2050، وستلعب دورها العالمي فِيْ مكافحة تغير المناخ.

فِيْ 11 نوفمبر، فازت دولة الإمارات العربية المتحدة بملف استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28، الذي سيعقد فِيْ عام 2023، فِيْ خطوة تعكس التقدير العالمي لها. جهُود فِيْ استدامة المناخ.

جاء فوز الإمارات بعد حصولها على غالبية أصوات الدول التي أعطت الثقة فِيْ تنظيم جلسة مميزة تساهم فِيْ تبني العالم لتوجه اقتصادي يدعم العمل المناخي، ويحفز المجتمع الدولي لمزيد من التعاون وتسريع جهُود المواجهة. التحدي المتمثل فِيْ تغير المناخ.

أعلنت دولة الإمارات، خلال مشاركتها فِيْ أعمال مؤتمر الدول الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP26” المنعقد فِيْ جلاسكو، عَنّْ مجموعة من المبادرات العملية لمواجهة تحدي تغير المناخ على المستوى العالمي، بما فِيْ ذلك الإعلان عَنّْ خارطة الطريق لتحقيق الريادة فِيْ مجال الهِيْدروجين، والتي حددت ثلاثة أهداف رئيسية هِيْ فتح مصادر جديدة لخلق القيمة من خلال تصدير الهِيْدروجين منخفض الكربون ومشتقاته إلَّى مناطق الاستيراد الرئيسية، وتعزيز الفرص لمشتقات الهِيْدروجين الجديدة من خلال الفولاذ منخفض الكربون والكيروسين المستدام، بالإضافة إلَّى الصناعات الأخرى ذات الأولوية التي تساهم فِيْ تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وشهد مؤتمر “كوب 26” الإعلان عَنّْ إطلاق مبادرة “الابتكار الزراعي المناخي”، وهِيْ مبادرة عالمية كبرى تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 30 دولة.

وتهدف المبادرة، ذات الالتزامات الأولية البالغة 4 مليارات دولار، إلَّى تسريع العمل على تطوير أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، وقد تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة باستثمار مليار دولار إضافِيْ كجزء من هذه المبادرة.

أعلنت دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) عَنّْ إطلاق المنصة العالمية على هامش مؤتمر COP26، حيث تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 400 مليون دولار من خلال صندوق أبوظبي للتنمية لدعم المنصة فِيْ جمع ما لا يقل عَنّْ 1 مليار دولار فِيْ التمويل.

COP 28 .. نموذج فريد ينتظره العالم

وستكون دولة الإمارات العربية المتحدة عاصمة قمة الأمم المتحدة للمناخ “كوب 28” لاستضافة أعمال هذا الحدث الذي من المتوقع أن يكون الأبرز، بعد قمة فرنسا التي أسفرت عَنّْ اتفاقية باريس للمناخ فِيْ ديسمبر 2015.

بدأت دولة الإمارات، التي تستحق لقب دولة الاستدامة، منذ الإعلان عَنّْ محاولتها الاستضافة، الاستعداد لنموذج عالمي فريد من نوعه قادر على استعادة المناخ كَمْا كان قبل ما يقرب من قرنين من الزمان.