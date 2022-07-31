COP27.. مصر تدشن مبادرة “غير مسبوقة” لمواجهة التغير المناخي

أعلنت الرئاسة المصرية عَنّْ مبادرة غير مسبوقة لمؤتمر COP27 لتشجيع الاستثمار فِيْ المجالات المتعلقة بالعمل المناخي.

وأعلنت الرئاسة المصرية عَنّْ المبادرة فِيْ ضوء رئاستها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي التي ستستضيفها شرم الشيخ فِيْ نوفمبر المقبل.

تشمل المبادرة، بالإضافة إلَّى تشجيع الاستثمار فِيْ المجالات المتعلقة بالعمل المناخي، وضع مشاريع المناخ وفرص الاستثمار على طاولة واحدة مع المستثمرين ومنظمات التمويل الدولية وبنوك التنمية والجهات الفاعلة الأخرى، بهدف البدء الفعلي فِيْ تنفِيْذ المشاريع التي من شأنها تحقيق أهداف العمل المناخي.

5 منتديات إقليمية رئيسية

تتضمن المبادرة المصرية عقد خمسة منتديات إقليمية رئيسية. وسيعقد المنتدى الخاص بأفريقيا فِيْ أديس أبابا (إثيوبيا)، كَمْقر للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، فِيْ الفترة من 2 إلَّى 4 أغسطس.

وسيعقد المنتدى الثاني فِيْ بانكوك (تايلاند)، مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فِيْ الخامس والعشرين من أغسطس الجاري.

بينما ستستضيف سانتياغو (تشيلي)، مقر اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة للأمم المتحدة، المنتدى الثالث يومي 1 و 2 سبتمبر.

فِيْ غضون ذلك، تستضيف بيروت (لبنان) مقر الإسكوا، وهُو المنتدى الرابع المخصص للدول العربية فِيْ الخامس عشر من أيلول / سبتمبر.

وتختتم المبادرة بانعقاد المنتدى الخامس فِيْ جنيف (سويسرا)، مقر اللجنة الاقتصادية لأوروبا، فِيْ العشرين من سبتمبر، وستعرض نتائج هذه الاجتماعات فِيْ مؤتمر شرم الشيخ فِيْ نوفمبر.

وفِيْ هذا السياق، قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ فِيْ الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف فِيْ مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، إن هذه المبادرة تهدف إلَّى مناقشة فرص الاستثمار فِيْ قطاعي الغذاء والمياه، وتطوير أنظمة الري، وزيادة الإنتاجية الزراعية والطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية ذات الصلة، والتحول الرقمي فِيْ إدارة وتشغيل هذه القطاعات سيساعد فِيْ التنفِيْذ الفعلي للمشاريع المناخية ومن ثم تحقيق أهداف العمل المناخي وتوفِيْر فرص عمل فِيْ المناطق الخمس والجهات التابعة لها. الدول.

وأوضح محيي الدين أن المنتدى الأول سيعقد فِيْ أديس أبابا تحت عَنّْوان “الطريق إلَّى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين المنتدى الإقليمي الإفريقي حول المبادرات المناخية وتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة”، بمشاركة رسمية مصرية رفِيْعة المستوى، حيث يعقد المنتدى. من المقرر أن تشهد الأنشطة المشاركة – افتراضيًا. – السفِيْر سامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤتمر شرم الشيخ ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية. إلَّى جانب عدد كبير من الوزراء الأفارقة ومسؤولي الأمم المتحدة ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي منظمات التمويل والبنوك التنموية من داخل وخارج القارة الأفريقية.

جلسات أدوات التحول المالي

وسيشهد المنتدى عددًا من الجلسات التي تناقش أدوات التحول المالي العادل، ورفع مستوى الاستثمار فِيْ إجراءات التكَيْفَ مع تغير المناخ، وآليات النظام البيئي، وتقليل المخاطر الناتجة عَنّْ الكوارث الطبيعية، وتقليل الخسائر والأضرار الناتجة عَنّْ تغير المناخ، والاستثمار فِيْ مواجهتها. وطرق التحول إلَّى اللون الأخضر فِيْ إفريقيا، وتعبئة وتوحيد جهُود القطاع الخاص بشأن العمل المناخي.

تشمل أنشطة المنتدى عقد 6 موائد مستديرة على مدار أيام المنتدى الثلاثة. تناقش هذه الجداول الوصول إلَّى مصادر الطاقة، والتحول المنصف لقطاعي الطاقة والنقل إلَّى قطاعات صديقة للبيئة، والأمن الغذائي، وأساليب الزراعة الذكية مناخياً، وبناء أنظمة بيئية صلبة قادرة على التكَيْفَ مع تغير المناخ، والتحول الرقمي، وتطوير الزراعة الذكية مناخياً. . سوق الكربون الأفريقي والاقتصاد الأزرق وتوفِيْر الموارد المائية للمدن على اختلاف أنواعها.

التمويل الجماعي

يهدف المنتدى إلَّى حشد التمويل وضمان تدفق الاستثمارات لبناء نظام بيئي فِيْ إفريقيا يكون مرنًا فِيْ مواجهة تغير المناخ، بالإضافة إلَّى دفع أجندة التنمية لأفريقيا 2030 و 2063، وإيجاد حلول مناخية واقتصادية صديقة للبيئة تساهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ككل فِيْ إفريقيا، وزيادة جوانب الاستفادة من سوق الكربون الأفريقي، وإزالة العقبات أمام مقايضة الديون المتعلقة بالعمل المناخي وتدابير التكَيْفَ، وتعزيز التعاون عبر القطاعات وبين بلد إلَّى بلد لإدارة المناخ مخاطر العمل والانتقال إلَّى الاقتصاد الأخضر.