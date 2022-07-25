من هو Dan Bilzerian دان بليزرن ويكيبيديا، يوجد العديد من الشخصيات المشهورة والمعروفة، عبر منصات التواصل الإجتماعي، ولهم مكانة كبيرة في تقديم العديد من الأعمال الفنية الرائعة، والتي حققت نجاح واسع جدا، ومن أبرز هذه الشخصيات Dan Bilzerian دان بليزرن، وهو ممثل أمريكي، وقام بالعديد من الأعمال في مجال التمثيل، وبرع في مجاله بشكل كبير، وسنتطرق على دان بليزرن.

من هو دان بليزرن السيرة الذاتية

أبرز المعلومات حول الممثل الامريكي Dan Bilzerian دان بليزرن والتي زادت عمليات البحث عليه بشكل كبير الفترة الأخيرة:

الاسم :دانيال براندون بيلزيريان.

اسم الأب: بول بيلزيريان.

العمر: 42 سنة

مكان الميلاد: تامبا بولاية فلوريدا.

بلد الإقامة: أرمينيا.

الدراسة: تخصص إدارة الأعمال وعلم الجريمة.

الجامعة: فلوريدا.

المهنة: ممثل، لاعب بوكر محترف، وجندي عسكري.

الهوايات: لعب البوكر.

أبرز أعمال دان بليزرن

شارك الممثل الأمريكي دان بليزرن بالعديد من الأعمال الفنية الرائعة، كما وشارك باللعب بوكر محترف، وحقق العديد من الجوائز العالمية الضخمة، ومن أبرز الأعمال التي قام بها دان بريزرن في حياته:

ويليه فيلم كات رن 2.

فيلم كلاب حرب

سقوط البيت الأبيض

Dan Bilzerian دان بليزرن، شخصية أمريكية طموحة، عمل في الكثير من المجالات، فهو من الجنسية الأرمينية، ويبغ من العمر 42 سنة، عمل في المجال السياسي، وفي مجال التمثيل، ويعد من أثرياء الولايات المتحدة، وتبلغ ثروة Dan Bilzerian حوالي خمسين مليون دولار، من الأرباح الكاملة.