ehsan.sa رَابِطْ تسجيل منصة احسان الخيرية “كَمْستفِيْد محتاج” التبرع على “برامج عطاء بإحسان”

رَابِطْ تسجيل منصة ehsan.sa الخيرية لجمعية إحسان كَمْستفِيْد محتاج والاستفادة من برامج # العطاء_الخيرية أو التبرع للعديد من البرامج على المنصة الخيرية، والاستفادة من التبرعات التي تتلقاها منصة Ehsan.sa/app، يجب عليك أولاً التسجيل فِيْ المنصة من خلال رَابِطْ التسجيل على منصة احسانبعد التسجيل، تحتاج إلى التقديم من خلال إحدى المؤسسات الخيرية المعتمدة فِيْ المنصة، وستعرض المؤسسة الخيرية التي تقدمت إليها حالتك وما تحتاجه على المنصة، ثم يتفاعل المتبرعون مع حالتك، وسيقدمون تبرعاتهم.

رَابِطْ ehsan.sa للتسجيل فِيْ منصة إحسان الخيرية “كَمْستفِيْد محتاج” تبرع فِيْ “العطاء مع برامج إحسان”

يشار إلى أن المنصة الوطنية للجمعيات الخيرية “إحسان” أطلقت أحدث تطبيقاتها على الهُواتف الذكية، فِيْ يناير 2022، بهدف تعزيز وتسهِيْل التواصل مع المتبرعين والمحتاجين للتبرعات. وقد تلقت مؤسسة إحسان إجمالي التبرعات منذ إطلاقها فِيْ رمضان الماضي 1443 وحتى كتابة هذا التقرير ما يقرب من مليار وربع مليار ريال سعودي، أما عدد المستفِيْدين من هذه التبرعات على المنصة فقد تجاوز عددهم 3 ملايين مستفِيْد. وبذلك تتحقق منصة العطاء فِيْ أغراض إنشائها وتحقيق التكافل الاجتماعي بين مواطني المملكة.

رَابِطْ التسجيل فِيْ منصة ehsan.sa “تبرع لمنفعة كبار السن”

وأوضح عبد العزيز الحمادي الرئيس التنفِيْذي لمنصة إحسان الأهلية الخيرية، أن إطلاق وتفعيل التطبيق الجديد على الهُواتف الذكية ساعد فِيْ تبسيط التعامل مع المنصة سواء للمستفِيْد أو المتبرع بالعصر، وأشار “الحمادي”. يمكن تحميل التطبيق على كل من نظامي iOS و Android من خلال الرَابِطْ Ehsan.sa/app.

برنامج حساب الزكاة على منصة إحسان الخيرية

الجدير بالذكر أن منصة إحسان الأهلية الخيرية دأبت على إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الخيرية الهادفة إلى التكافل الاجتماعي، فِيْ كافة المجالات الخيرية بأنواعها، وذلك بالتعاون مع الهِيْئة السَعُودِيْة للبيانات والذكاء الاصطناعي “SDAYA”. العمل الخيري من أجل تحقيق أسمى الأهداف وهُو التكافل الاجتماعي.

برامج منصة إحسان الخيرية ehsan.sa “العطاء ببرامج إحسان”

المشاريع قبول التبرعات التي تحقق أثرًا اجتماعيًا مستدامًا للفقراء والأكثر احتياجًا والمحتاجين.

قبول التبرعات التي تحقق أثرًا اجتماعيًا مستدامًا للفقراء والأكثر احتياجًا والمحتاجين. أنا أسهل مما يتيح فرصة التبرع للمواطنين المعسرين الذين أثقلوا عليهم ديونًا وفواتير كهرباء.

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يشار إلى الجهُود التي تبذلها الحكومة السَعُودِيْة للنهُوض بالمواطن السعودي بقيادة “خادم الحرمين الشريفِيْن”. مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تطوير نظام الضمان الاجتماعي من خلال بدء التسجيل فِيْ برنامج الضمان الاجتماعي الموسع الجديدلك أيضا برنامج تأهِيْل شامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام. فِيْما يتعلق بمجال الإسكان، أنت. منصة دعم الإسكان ودورها الفاعل فِيْ المشاريع والمخططات الإسكانيةايضا برامج قروض الإسكان المدعومةأما بالنسبة للأسر الريفِيْة وأربابها، منبر الدعم الريفِيْ لتحقيق التنمية المستدامة لسكان الريفايضا منصة الثروة الحيوانية لدعم صغار المزارعينكلها جهُود جديرة بالثناء تبذلها الحكومة السَعُودِيْة بأوامر وتوجيهات ملكية تجاه مواطنيها.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري بعد صدور المرسوم الملكي رقم “48019” الصادر بتاريخ 13 رمضان 1444، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز المشاريع الخدمية التنموية والتضامن المجتمعي المستدام فِيْ المملكة المتحدة. من خلال بناء نظام فعال بمشاركة العديد من المنظمات الحكومية والخاصة غير الهادفة للربح.