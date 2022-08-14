Enduro 2.. ساعة “جارمن” الذكية للاستخدامات الشاقة

أطلقت Garmin ساعتها الذكية الجديدة Enduro 2 للاستخدام الشاق. يتميز بهِيْكل بوليمر مقوى بالتيتانيوم والألياف.

من أجل توفِيْر متانة عالية، فهِيْ أيضًا مقاومة للماء حتى ضغط 10 ATM.

أوضحت Garmin أن الساعة الذكية الجديدة تتميز بشاشة تعمل باللمس مقاس 1.4 بوصة بدقة 280 × 280 بكسل ومحمية بطبقة زجاجية من Power Sapphire.

تتميز الساعة الجديدة بذاكرة داخلية بسعة 32 جيجا بايت، والتي تتيح تخزين مواد خرائط شاملة وتتيح التنقل بشكل مستقل تمامًا عَنّْ الهاتف الذكي.

من ناحية أخرى، تتيح لك الساعة الذكية الجديدة تسجيل الأنشطة الرياضية وقياس معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين فِيْ الدم.

تم تجهِيْز ساعة Enduro 2 أيضًا بمصباح LED مدمج لتوفِيْر إضاءة قوية فِيْ الليل.