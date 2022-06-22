epedu.gov.iq الان استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا بالرقم الامتحاني

الآن باستخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا برقم الامتحان ، سنقدمها لكم الآن من خلال السطور التالية في ظل الارتفاع الكبير على موقع جوجل للبحث عن طرق الحصول على تلك النتائج التي نراجعها ونقدمها لك الآن من خلال موقعك الإخباري.

يتم الآن استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021

استخراج نتائج القبول الموازي ، التي أكدت وزارة التربية العراقية حولها أنه يتم الإعلان عنها الآن بشكل إلكتروني وإلكتروني بعد استكمال عمليات المراقبة الرسمية للمتقدمين للقبول الموازي. وتأتي النتائج بإدخال اسم الطالب ذو الأربع سنوات ورقم الامتحان فقط من أيقونة الاستعلام عن تلك النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في نموذج سنبلغك به الآن من خلال موقعك الإخباري.

خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي

يمكنك الان الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والاطلاع والحصول على نتائج القبول الموازي بالاسم الكامل ورقم الامتحان فقط وذلك على النحو التالي: –

في الخطوة الأولى: – يجب عليك تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

في الخطوة الثانية: – يجب عليك تسجيل الدخول إلى الخدمة لاستخراج نتائج القبول الموازي

في الخطوة الثالثة: – أدخل اسم الطالب بالأيقونة المخصصة له

في الخطوة الرابعة: – أدخل رقم الامتحان الخاص بك ، الرمز المخصص

في الخطوة الخامسة: – تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب

في الخطوة الأخيرة: – انقر على أيقونة الاستعلام ، وستكون أمامك على الفور مع إعلان النتائج بنجاح

شروط القبول الموازي في العراق