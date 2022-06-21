epedu.gov.iq الان معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقمك الامتحاني pdf

الان لتتعرف على نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحان الخاص بك في جميع المحافظات العراقية ، حيث يمكنك الاستفسار عن هذه النتائج الكترونيا و الكترونيا في جميع المحافظات العراقية بعد وزارة التربية والتعليم العراقية اخذت مؤخرا احتمالات الحصول على نتائج الطلاب اون لاين من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث تعمل جميع الجهات المختصة على استكمال التصحيح ومراقبة اختبارات الطلاب باستخدام منصة وزارة التربية والتعليم العراقية لتحميل الطلاب. النتائج في شكل ملفات pdf بالشكل الذي نقوم بمراجعته وننقله معك الآن من خلال موقع اخباري ثقافني نيوز

الآن لنعرف نتائج القبول الموازي 2022/2021

مع العلم بنتائج القبول الموازي نتابعها معكم في ضوء رغبة عدد كبير من الطلاب على مستوى جميع المدن العراقية للاستعلام عن هذه النتائج حيث استوعبت الجامعات العراقية نحو 21 ألف طالب ، حيث بلغ عدد المتقدمين للقبول الموازي حوالي 35 ألف طالب وطالبة ، بشرط أن تعرض احتمالات الحصول على هذه النتائج إلكترونيا من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل إلكتروني ، وسنطلعكم عليها الآن من خلال ما يلي فقرة من تلك المادة

خطوات معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021

خطوات معرفة نتائج القبول الموازي ، سنقوم بالتحويل والمتابعة معكم الآن بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية عن إمكانية الحصول على هذه النتائج إلكترونياً ، على غرار الخطوات التي أتت بالشكل التالي: –

لفتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختر الأيقونة للاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء في الاستفسار عن نتائج القبول الموازي بتسجيل اسم الطالب ذو الأربع سنوات ورقم الامتحان في الأيقونة المخصصة له.

انقر فوق مربع الاستعلام ، وستكون أمامك على الفور بنتائج ناجحة

شروط القبول الموازي في العراق