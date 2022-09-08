epedu.gov.iq” رابط نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني برقم الجلوس في جميع المحافظات وزارة التربية والتعليم ،أعلنت الوزارة بشكل رسمي في مساء يوم الخميس الموافق ال8 من شهر سبتمبر لعام 2022 عن إعلان النتاشج الخاصة للصف الثالث المتوسط لكلا من محافظات كركوك والرصافة واربيبل وذي قار وبعض من المحافظات المجاورة وذلك وفق البيان التي أصدرته الوزارة على حسابها الرسمي على فيسبوك.

نتائج الشوط الثالث جولة 2022

لقد ظهر نتائج المتوسط ​​الثالث من الجولة الثانية فِيْ اغلب محافظات العراق لكن مازالت هناك محافظات اخرى لم تظهر فِيْها النتائج بعد لذلك نجد ان العديد من الطلاب ينتظرون خروج النتائج للجولة الثانية وحسب التوقعات النتائج مطمئنة للجميع ومعدل النجاح مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة.

رابط نتائج المتوسط ​​الثالث 2022

خصصت وزارة التربية والتعليم العراقية عددًا من المواقع الإلكترونية للطلاب لمعرفة نتائجهم من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، وذلك لضمان سلامة الطلاب فِيْ ظل انتشار الفِيْروسات، حتى يتمكن الطلاب من رؤية نتائجهم. عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية واتبع الخطوات التالية:

بادئ ذي بدء، عليك الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

بعد ذلك يتم تحديد نتائج المعدل الثالث للجولة الثانية.

بعد ذلك تظهر قائمة بأسماء محافظات العراق.

بعد ذلك يختار الطالب مقاطعته.

بعد ذلك ستظهر أمامك صفحة جديدة بحالة النتيجة ومربع لعرض النتيجة عند ظهُورها.

إذا ظهرت النتيجة فِيْ المحافظة التي اختارها الطالب، تتم كتابة البيانات الشخصية للطالب، مثل الاسم ورقم المقعد.

بعد ذلك، انقر فوق الكلمة عرض النتيجة.

ثم تظهر نتيجة الطالب والدرجات التي حصل عليها فِيْ كل مادة ونسبة النجاح أو الرسوب.

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني

تمنت الوزارة لجميع الطلبة دوام التوفِيْق والنجاح والتميز فِيْ كافة المراحَلْ التعليمية ،بدء البحث عن نتائج المعدل الثالث من الجولة الثانية فِيْ العراق، وذلك بعد إعلان وزارة التربية نتائج المتوسط ​​الثالث فِيْ جميع المحافظات والأقسام التربوية، وأن الطلاب والطلاب وأولياء الأمور يمكن أن يدخل الوزارة. واستفسر عن رقم المقعد، والجدير بالذكر أن طلاب الصف الثالث قد انتهُوا من الأداة. تم إجراء الاختبارات بشكل صحيح دون أي عوائق، حيث وصلت الامتحانات إلى مستوى الطلاب.

epedu.gov.iq” رابط نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني برقم الجلوس في جميع المحافظات وزارة التربية والتعليم كم أوضح بعض المسؤولين في الوزارة على سير عمليات تقديم الاختبارات والتصحيح وفق الخطط المرسومة وبنسب نجاح مناسبة مع السنوات السابقة.