“EVER ART”.. أحدث وأكبر سفِيْنة حاويات فِيْ العالم تعبر قناة السويس

طوله 400 متر وعرضه 61.5 متر وحمولته 221 ألف طن

عبرت سفِيْنة الحاويات العملاقة “إيفر آرت”، أحدث وأكبر سفِيْنة حاويات فِيْ العالم، قناة السويس يوم الخميس فِيْ أول رحلة لها بالممر المائي.

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هِيْئة قناة السويس، أن الحركة الملاحية فِيْ القناة شهدت عبور سفِيْنة الحاويات العملاقة “إيفر آرت”، أحدث وأكبر سفِيْنة حاويات فِيْ العالم.

وبحسب البيانات الملاحية فِيْ قناة السويس، فإن رحلة “EVER ART” الخميس 30 يونيو هِيْ أول رحلة بحرية لها عبر قناة السويس الجديدة ضمن رحلتها الجنوبية فِيْ رحلتها القادمة من ماليزيا وتتجه إلَّى ميناء روتردام فِيْ. هُولندا.

خط ملاحي دائم الخضرة

تتبع السفِيْنة “EVER ART” خط الشحن “EVER GREEN” وهِيْ السفِيْنة السادسة فِيْ سلسلة من 12 سفِيْنة عملاقة تحت الإنشاء من فئة 24 A. تتميز السفِيْنة بأبعادها الضخمة، حيث يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 61.5 مترًا، وغاطسها 16.2 مترًا. تبلغ حمولتها 221 ألف طن ويمكن أن تحمل 24132 حاوية على متنها.

وجه رئيس الهِيْئة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان المرور الآمن للناقلة من خلال تعيين مجموعة من مرشدي السلطة العليا، وتوفِيْر المساعدات الملاحية من القاطرات المرافقة، بالإضافة إلَّى المتابعة الفورية لحركة المرور الرئيسية. مكاتب ومحطات إرشادية بطول قناة السويس.

EVER ART هِيْ الأخت الأحدث لـ EVER ARM و EVER ACE و EVER ACT و EVER AIM و EVER ALP.

وقد عبرت جميعها قناة السويس عدة مرات من قبل، مما يشير إلَّى أن القناة هِيْ الخيار الأول والأكثر فاعلية بين الطرق والممرات العالمية.

قناة السويس جاهزة دائما

وأكد رئيس الهِيْئة استعداد قناة السويس لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من أسطول سفن الحاويات على مستوى العالم، مشيرا فِيْ هذا الصدد إلَّى المزايا الملاحية والفنية التي يوفرها مشروع قناة السويس الجديد من حيث الزيادة العددية. والقدرة الاستيعابية للقناة ورفع عامل الأمان الملاحي مما كان له أثر كبير فِيْ تعزيز موقعها. القناة الرائدة للقناة لتصبح الوجهة الأولى والخيار المثالي لعبور سفن الحاويات العملاقة التي تعمل على نقل التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس تراعي التطورات المتلاحقة فِيْ صناعة النقل البحري والتي تتجه نحو بناء سفن عملاقة ذات غواصات كبيرة، مؤكدا أن الهِيْئة تمضي قدما نحو تنفِيْذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح الجابر. السيسي، رئيس الجمهُورية، لتعزيز قدرة القناة على تقديم أفضل خدمة لعملائها من خلال مشاريع التنمية المستمرة فِيْ القناة، حيث تعمل الهِيْئة على تنفِيْذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، والذي سيعمل على المساهمة فِيْ زيادة السلامة الملاحية فِيْ ذلك القطاع بنسبة 28٪ وزيادة سعة التصريف بـ 6 سفن جديدة.

شهدت حركة الملاحة بقناة السويس، الخميس 30 يونيو 2022، عبور 83 سفِيْنة بحمولة صافِيْة إجمالية 4.8 مليون طن.