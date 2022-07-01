Fair Observer السعودية حليف واشنطن الأكثر قيمة في العالم

وقالت مجلة أميركان فير أوبزرفر في تقرير موسع إن المملكة العربية السعودية هي الحليف الأكثر قيمة لواشنطن في العالم، وتوازن الخطاب الدبلوماسي في الفترة الأخيرة من قبل الولايات المتحدة ما هو إلا تذكير صارخ. من أهمية دولة الشرق الأوسط.

وتابع التقرير لقد أدركت الإدارة الأمريكية الحالية أن للسعودية دورًا فاعلًا في الشؤون الإقليمية، وهي أيضًا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، وقوة إستراتيجية مهيمنة في الخليج، ولاعب مؤثر في الشرق الأوسط. الجامع الكبير والمسجد النبوي.

للسعودية أهمية حيوية واستراتيجية بالنسبة لواشنطن.

وأضاف التقرير لهذه الأسباب وغيرها، تظل المملكة ذات أهمية حيوية للسياسة الخارجية للولايات المتحدة. لذلك، يجب على إدارة بايدن الاستفادة من إعادة التعاون بين الرياض وواشنطن لتعظيم الفوائد للمصالح الوطنية للولايات المتحدة.

وأضاف ما نحتاج إليه ليس إعادة تأهيل جزئي للسياسة بين البلدين، بل اتفاق كبير يعالج مجموعة من القضايا المهمة في المنطقة، حيث إنها جهة فاعلة مركزية ودورها يتزايد باستمرار في كثير من الدول. .. الأحداث الهامة ومصادر التوتر في هذه المنطقة من العالم.

مفاتيح ذهبية

وقال تقرير المجلة الأمريكية إن المملكة العربية السعودية تمتلك حاليًا، لاعتبارات كثيرة، المفاتيح الذهبية لتوحيد آراء الدول الرئيسية في المنطقة، مثل مصر والإمارات وتركيا والبحرين وعمان وغيرها، وفقًا لسياساتهم. كما أن لها رياح طويلة في التعامل مع السياسة الخارجية، وكل ما سبق يجب أن يوضع في اعتبارات واشنطن والتأكيد على أهمية الالتزام الجديد الضروري بين البلدين ؛ للإسراع في حل العديد من النزاعات المحتدمة، وبالتالي إعادة الاستقرار إلى المنطقة، مع تعزيز مصالح الولايات المتحدة في هذه العملية.