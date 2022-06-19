“fany.emis.gov” موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية بالاسم ورقم الجلوس بوابة التعليم الفني

موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2022 ، حيث ينتظر طلاب الدبلومات الفنية في جميع التخصصات المختلفة في هذا الوقت لمعرفة نتائج امتحانات الجولة الأولى 2022 هذا العام الدراسي ، بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي خلال العام الماضي. يوماً وفوراً بدأت أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة وسيتم التواصل مع الطلاب من خلال مراكز التصحيح المختلفة واللجان التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وفي هذا السياق ، تم الكشف عن تفاصيل إعلان النتيجة بناءً على المعلومات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم. وسنستعرض من خلال هذه السطور تاريخ إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 وكيفية استخلاص النتيجة إلكترونيًا.

موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2022

كانت امتحانات الدبلوم الفني لجميع التخصصات قد انتهت رسمياً في الأيام الأخيرة ، وبدأ على الفور تصحيح نتائج امتحانات الدبلوم الفني ، وهي نتائج وأعمال الامتحانات التي اكتملت في هذا الوقت بشكل كبير ، حيث تم تصحيح الامتحانات ومراقبتها. جاءت نتائج الطلاب بمشاركة الطلاب. قرابة 45 ألف مصحح ، وأكدت أنه من المقرر البدء قريبًا في مراجعة ومراقبة درجات الامتحانات تمهيدًا لاعتماد النتيجة ، بحيث يتم عرض نتائج الطلاب رسميًا في بداية الأسبوع المقبل بناءً على ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بحيث يتم استخراج النتائج فورًا بناءً على تفعيل الموقع من قبل الوزارة ، وقد أكدت الوزارة رسميًا أن المواعيد النهائية لتظلم نتيجة الشهادات الفنية هي من في اليوم التالي لاعتماد النتيجة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

موقع نتيجة الدبلوم الفنى 2022 الدور الاول

ومن المقرر استخراج نتائج امتحانات الجولة الأولى لطلبة الدبلومات الفنية 2022 بسهولة من خلال الموقع الرسمي لبوابة التعليم الفني ، حيث يتم استخراج النتائج برقم جلوس الطالب باتباع الخطوات التالية.