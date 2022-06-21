fany.emis.gov.eg رابط بوابة التعليم الفني للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 ترم ثاني برقم الجلوس جميع محافظات مصر

يبحث آلاف طلاب مدارس التعليم الفني بالمحافظات المصرية عن رابط للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية ، بعد إعلان وكيل وزارة التربية والتعليم أنهم سيحضرون بالمحافظات بعد موافقة الوزير عليها ، وكذلك أشارت إلى أن تصحيح إجابات الطلاب على قدم وساق. وضمن لجان التصحيح للعمل على ظهورها خلال الفترة المقبلة ، أكد أن الأسبوع الأول من يوليو المقبل موعد رسمي لظهور النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عنها إلكترونيًا.

رابط لاستخراج نتائج الدبلوم الفني 2022

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطًا مباشرًا لنتائج طلاب مدارس الدبلوم في مختلف محافظات مصر ، لاستخراج النتيجة فور اعتمادها وتحميلها على الموقع ، حيث يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية للحصول على النتيجة بأقل وقت وجهد ممكن باستخدام رقم مقعد الطالب فقط:

انتقل إلى المنصة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم أو بوابة التعليم الفني.

اختيار نتائج طلبة الدبلوم الفني ثم اختيار نوع الدبلوم الذي يلتحق به الطالب.

كتابة بيانات المحافظة والإدارة التربوية والمدرسة الملتحق بها الطالب.

أدخل البيانات الشخصية للطالب متضمنة رقم المقعد في الأماكن المخصصة لذلك.

بمجرد ملء جميع البيانات ، يتم النقر فوق الزر للاستعلام عن النتيجة.

موعد الكشف عن نتائج الدبلومات الفنية

أيام قليلة تفصلنا عن ظهور نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي المنتهي ، بعد أن أكد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أقصى موعد لإعلان نتائج طلاب الدبلوم الفني في الأسبوع الأول من الشهر المقبل هو يوليو 2022 ، مؤكداً أنه تم إجراء تصحيحات داخل لجان كانت تشرف عليها وتراقبها الإدارات التعليمية في المحافظات المصرية ، لضمان حصول جميع الطلاب على الدرجات التي يستحقونها مقابل المستوى التعليمي الذي حصل عليه الطالب طوال العام الدراسي المنتهي. للعام الحالي والتي سيتم الكشف عنها فور ظهور النتائج.