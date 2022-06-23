fany.emis.gov.eg رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول برقم الجلوس جميع الشعب عبر بوابة التعليم الفني

وبمجرد إتمام جميع الطلاب لامتحانات الدبلومة الفنية ، ينتظرون ظهور النتيجة ، ويريد الجميع معرفة نتيجة الامتحان وما هي الدرجات التي حصل عليها. من جانبه أكد الدكتور محمد مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم أن عمليات التصحيح ما زالت مستمرة في جميع المدارس. والمديريات على مستوى المحافظة ، كما أكد أنه بمجرد اكتمال عملية التصحيح يتم إرسال النتيجة إلى طارق شوقي لإثبات صحة النتيجة بنفسه ، لمعرفة المزيد من المعلومات والتفاصيل حول رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلوم ، البقاء معنا وتابعنا.

رابط للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم المقعد

السؤال الذي يريد جميع الطلاب الإجابة عليه هو كيفية الحصول على النتيجة. هل يذهبون إلى المدرسة للحصول على النتيجة أم إلكترونيًا ، حيث أكد الدكتور طارق شوقي أن هناك رابطًا على موقع الوزارة للتعليم الفني مع ظهور النتيجة ، وتم تفعيل هذا الرابط وأصبح متاحًا لجميع الطلاب اكتشف النتيجة من خلالها ، والآن سنوفر طريقة لإدخال الرابط بالاسم ورقم المقعد للحصول على النتيجة:

يجب أن تذهب إلى الصفحة الرسمية وزارة التربية والتعليم.

يجب عليك النقر فوق أيقونة النتيجة الموجودة أمامك على الشاشة.

يجب على الطالب اختيار القسم الذي يكون فيه تجاري ، صناعي ، زراعي ، فندقي.

يجب أن تكتب اسمك ورقم مقعدك.

يجب عليك التأكد من صحة الخطوات ، وبعد ذلك

يجب عليك النقر فوق الزر لرؤية النتيجة.

يجب أن تنتظر ثوان.

ثم ستظهر النتيجة.

امتحانات الدبلوم وكيفية الحصول على النتيجة

بدأ طلاب الدبلوم امتحاناتهم يوم السبت الموافق 28 مايو ، واستمروا في الجلوس لحوالي عشرة امتحانات يومية. في الواقع ، لقد بذلوا جهدًا كبيرًا للحصول على درجات مرضية لأنفسهم ولجميع أفراد أسرته. والشيء السعيد في ذلك أن نائب وزير التربية والتعليم أكد أن النتائج سعيدة وأن معظم الطلاب حصلوا على الدرجات النهائية في بعض المواد ونجاح البعض الآخر. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب ونجلب السعادة لقلوبهم جميعا. يمكنك معرفة النتيجة التي ذكرناها في المقال.