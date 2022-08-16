FBI أليك بالدوين هُو قاتل هالينا هتشينز.. وهكذا ظهر الأخير

بعد تبرئة نجم هُوليوود أليك بالدوين فِيْ قضية إطلاق النار على روست وادعى أنه لم يسحب زناد البندقية التي قتلت المصور السينمائي هِيْلينا هتشينز، ظهرت أدلة جنائية جديدة تروي قِصَّة مختلفة تمامًا.

أرسل مكتب التحقيقات الفدرالي مؤخرًا تقريرًا إلَّى مكتب شرطة مقاطعة سانتا فِيْ، الذي يحقق فِيْ القضية، ووجد المسؤولون أنه لا يمكن إطلاق البندقية بدون الزناد ويعمل فقط إذا تم سحب الزناد.

وبحسب التقرير، قد يواجه أليك بالدوين تهماً جنائية فِيْ هذا الصدد، مما يعَنّْي أنه قد يتهم بارتكاب “جريمة قتل”.

ووصف محامي بالدوين النتائج التي توصل إليها مكتب التحقيقات الفِيْدرالي بأنها “غير صحيحة”، مضيفًا أن البندقية المعَنّْية كانت فِيْ “حالة سيئة”.

وقال مكتب شرطة مقاطعة سانتا فِيْ إن التحقيق جار فِيْ إطلاق النار ولم يتم توجيه اتهامات لأي شخص بارتكاب مخالفات.

بعد نشر هذه النتائج، شوهد أليك يمشي بمفرده على شاطئ هامبتون، مرتديًا شورتًا أزرق كحلي وقميص بولو أسود، وكان يحمل منشفة بيضاء وحمراء وزرقاء وكان معه حبل كَمْا هُو موضح فِيْ الصور.

وفِيْ وقت سابق، أسفرت التحقيقات التي أجرتها ولاية نيومكسيكو عَنّْ براءة النجم الأمريكي أليك بالدوين من أي مخالفة فِيْ حادثة إطلاق النار أثناء تصوير أحد مشاهده فِيْ فِيْلم روست الذي قتل فِيْه المخرجة هِيْلينا. هاتشينز والمخرج المصاب جويل سوزا. فِيْ الكتف

وقال محامو ممثل هُوليوود إن التحقيق يشير إلَّى أن موكلهم يعتقد أن بندقيته لم تحتوي على رصاصات حية.

أصدر مكتب نيو مكسيكو للسلامة والصحة المهنية نتائج تحقيق استمر ستة أشهر فِيْ إطلاق النار أثناء تصوير الفِيْلم فِيْ أكتوبر الماضي.

وانتقد التقرير الشركة التي أنتجت العمل لارتكابها خروقات أمنية “متعمدة” أدت إلَّى وفاة المصور السينمائي، وفرضت غرامة قصوى قدرها 137 ألف دولار.

وقالت وزارة البيئة فِيْ نيو مكسيكو إن تحقيقًا خلص إلَّى أن شركة الإنتاج كانت تعلم أن إجراءات سلامة السلاح لم يتم اتباعها وأظهرت “عدم اكتراث واضح” بالمخاطر.

ردًا على النتائج، أصدر محامو بالدوين بيانًا يؤكد أن سلطة موكلهم فِيْ عملية الإنتاج تقتصر على قبول تغييرات النص والكتابة الإبداعية، ونفوا أن تكون لهم سلطة فِيْ الأمور التي كانت قيد المناقشة.