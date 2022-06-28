G7 تحض الدول والشركات المالكة لمخزونات غذاء على المساعدة فِيْ تخفِيْف النقص

حثت مجموعة الدول السبع الصناعية يوم الثلاثاء الدول والشركات التي لديها مخزون كبير من المواد الغذائية على المساعدة فِيْ التخفِيْف من أزمة الجوع الناجمة عَنّْ الُغُزو الروسي لأوكرانيا.

ودعت فِيْ بيان “جميع الدول إلَّى تجنب الإفراط فِيْ تخزين المواد الغذائية مما سيؤدي إلَّى زيادة إضافِيْة فِيْ الأسعار”.

وتعهد القادة باستبعاد المواد الغذائية من العقوبات المفروضة على روسيا، والحفاظ على حرية التجارة فِيْها، فِيْما حملوا روسيا مسؤولية تفاقم أزمة الغذاء العالمية نتيجة الحصار المفروض على الموانئ الأوكرانية.

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إننا نعمل على خطط لمساعدة أوكرانيا فِيْ تصدير إنتاج الحبوب.

وأكدت مجموعة السبع دعم أوكرانيا القوي لاستئناف صادراتها الزراعية إلَّى الأسواق العالمية، وجددت دعوتها لروسيا لإنهاء حصار الموانئ الأوكرانية دون شروط.