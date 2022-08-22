Girl Boss.. قِصَّة نجاح ناعمة لسندريلا الملابس “صوفِيْا أومروسو”

تدفع الرغبة فِيْ النجاح الشخصي إلَّى تجاوز ما لم يكن من المتوقع أن يعيشه، للتغلب على الصعوبات والوصول إلَّى الأهداف.

رائدة الأعمال الأمريكية الشابة صوفِيْا أموروسو لديها قِصَّة نجاح ملهمة واحدة تُضرب مثالاً على مثابرتها.

من هِيْ

Amoroso هِيْ رائدة أعمال شابة تبلغ من العمر الآن 31 عامًا، وقد حققت ثروة من خلال عملها فِيْ تصميم الأزياء، وفتحت سلسلة متاجر ملابس خاصة بها على الإنترنت، وتُعرف باسم مؤسسة متجر الأزياء النسائية Nasty Gal.

إنشائها

كان حب العمل وتحقيق النجاح فِيْ عائلة صوفِيْا، التي نشأت فِيْ وسط أسرة يونانية أمريكية، وعلى سبيل المثال، امتلك جدها متجرًا يبيع عزف البيانو الخاص به، وكان عدد من أفراد عائلتها يديرون فندقًا .

كان والدها ووالدتها يعملان فِيْ مجال العقارات، وبما أن صوفِيْا كانت لا تزال فِيْ الخامسة من عمرها، كان عليها أن تتعلم الحياة العملية بعد أن فقد والديها وظيفتهما، وفِيْ سن المراهقة عملت فِيْ مترو الأنفاق حتى تتمكن من الإنفاق على دراستها.

خلال سنوات دراستها الثانوية، مرت صوفِيْا بفترة صعبة عَنّْدما انفصل والداها، وكان عليها الانتقال من منزل إلَّى منزل لتعيش، بينما كانت تنتقل أيضًا من وظيفة إلَّى أخرى.

بداية رحلة النجاح

بدأت صوفِيْا فِيْ إدارة مشروعها الخاص، من خلال إنشاء مساحة إلكترونية خاصة بها على موقع eBay الإلكتروني، هذه المساحة الإلكترونية المخصصة لبيع الملابس من تصميمها الخاص تحت اسم Nasty Gal.

فِيْ سن الثانية والعشرين، كانت مسؤولة عَنّْ التصميم وتلقي الطلبات والشحن، وبلغت مبيعاتها الأسبوعية فِيْ البداية 25 قطعة.

ثم استعانت بمساعدين للترويج لعملية الترويج للملابس، ونجحت فِيْ الترويج لمنتجاتها عبر الفِيْسبوك، وبلغ عدد زوار موقعها 550 ألف زائر.

وصول إلَّى الهدف

ووصلت رحلة نجاح صوفِيْا أموروزو ذروتها عَنّْدما تعاقدت مع كبرى المصانع والعلامات التجارية، لإبرام صفقات شراكة معهم، ونجحت فِيْ ذلك مع شركة “Inx Venture” التي وقعت معها شراكة بقيمة 40 مليون دولار، مقابل لبيع أسهم من شركتها الخاصة، لتتمكن من التوسع معها. ماذا تفعل الان.

مع نجاح أمورسو، أنتجت شبكة Netflix مسلسل تلفزيوني يروي قصتها بعَنّْوان Girl Boss.